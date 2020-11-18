На финансирование украинской науки дополнительно выделят 2 млрд грн — Минфин

Кабинет министров Украины подготовил проект бюджета, в котором увеличено финансирование науки на 1,8 млрд грн (+ 18,2%) по сравнению с 2020-м годом.

Об этом сообщил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев в колонке для "24 канала".

"В смете на следующий год общий объем расходов на научную и научно-техническую деятельность достигнет почти 12 млрд грн. Из них — 9,2 млрд направлено в общий фонд, а 2,8 млрд грн — в специальный", — отметил Ермоличев.

По словам замминистра, при определении объемов финансирования сферы прежде всего пытались укрепить инструменты технологического развития государства.

"Среди бюджетных маркеров отмечу рост грантовой поддержки научных и научно-технических проектов через Национальный фонд исследований и внедрение грантового принципа финансирования исследований отраслевыми научными учреждениями. Около 73% всего финансирования приходится на Национальную академию наук и национальные отраслевые академии наук", — рассказал чиновник.

Ермоличев подчрекнул, что принципиальным является вопрос финансирования украинских антарктических исследований.

"Для изучения окружающей среды Антарктического региона, обеспечения условий проживания и деятельности нашей экспедиции на станции "Академик Вернадский" в бюджете-2021 учтены 128,5 млн грн. Научным учреждениям Национальной академии наук, в том числе и лабораториям молодых ученых Академии, учтены расходы в размере 479,2 млн грн. Надеюсь, парламентарии окончательно утвердят эти и другие научные расходы бюджета-2021", — резюмировал заместитель министра финансов.

Напомним, в 2019 году был введен новый механизм финансирования научных исследований на конкурсной основе.