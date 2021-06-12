  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 20 минут назад

На Sotheby's старейшую в мире филателистическую марку продали за $8,3 млн

Марку обнаружил в 1873 году 12-летний шотландский филателист, который нашел ее в бумагах своего родственника, а после продал за шесть шиллингов

Марка "Британская Гвиана". Фото: Stanley Gibbons Марка "Британская Гвиана". Фото: Stanley Gibbons
Марка "Британская Гвиана". Фото: Stanley Gibbons

Филателистическая компания Stanley Gibbons, которая считается старейшей в мире, приобрела на аукционе Sotheby's самую дорогую марку в мире.

Как сообщается на сайте компании, за марку "Британская Гвиана" компания заплатила 8,3 млн долларов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом, для покупки старейший в мире марки Stanley Gibbons взяла беспроцентный кредит от Phoenix S.G., которая является мажоритарным акционером компании.

"Эта покупка является новым и крайне важным шагом в возрождении старейшего в мире дилера почтовых марок", — заявил председатель совета директоров компании Гарри Уилсон.

Читайте также:
В США на аукционе пустят с молотка пикап короля рок-н-ролла Элвиса Пресли (ФОТО)

Восьмиугольная марка напечатана в 1856 году и не имеет перфорации. В ее центре изображена шхуна с девизом колонии: "Даем и надеемся получить". Она была выпущена ограниченным тиражом в Британской Гвиане (ныне Гайана), когда в колонии возник дефицит марок, традиционно импортировавшихся из Англии.

Марки, подобные "Британской Гвиане", цена которых не превышала одного цента, чаще всего использовались для доставки газет, поэтому большинство из них выбрасывались, что и объясняет редкость лота.

Марку обнаружил в 1873 году 12-летний филателист родом из Шотландии, он нашел ее в бумагах дяди и подумал, что она может быть ценной. Мальчик продал находку за шесть шиллингов.

После этого марка неоднократно меняла владельца, постоянно поднимаясь в цене, пока на нее не обратил внимание барон Филипп фон Феррари. Он был заядлым филателистом и завещал свою обширную коллекцию "с гордостью и радостью своей немецкой родине".

В 1920 году у Берлинского почтового музея марки конфисковала Франция. деньги, вырученные на аукционе, ушли на уплату Германией репараций.

На тех торгах присутствовали король Англии Георг V и король Румынии Кароль II. Но в итоге "Британскую Гвиану" купил американский миллионер Артур Хинд.

Читайте также:
Редкая версия "Девочки с шаром" Бэнкси продана на аукционе за $493 тысячи

Впоследствии марка вновь переходила от одного коллекционера к другому, включая, например, австралийского инженера Фредерика Смолла. Он скрывал марку ото всех, даже его жена не знала, что "Британской Гвианой" владел ее супруг.

В 1980 году марка была продана за рекордные 935 тысяч долларов эксцентричному миллионеру, спортсмену-любителю Джону Дюпону из США. Последним на данный момент владельцем марки был дизайнер Стюарт Вайцман.

В компании отмечают, что это единственный экземпляр марки, который сохранился до наших дней.

Марка будет выставлена во флагманском магазине Stanley Gibbons в Лондоне. Компания также намерена сделать ее доступной для широкой публики с помощью создания цифровой коллекции.

Напомним, 24 октября 2019 года на аукционе Sothebys в Лондоне бутылка шотландского виски The Macallan Fine and Rare 1926 года была продана за $1,92 млн. 

В мае 2018 года на аукционе торгового дома Bonham в Гонконге продали бутылку 60-летнего шотландского виски Macallan за $1,1 млн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ФГВФЛ в очередной раз попытается продать 113 га на Оболони под застройку
ФГВФЛ в очередной раз попытается продать 113 га на Оболони под застройку
В Лондоне за $16,8 млн продают три редких спорткара Aston Martin (ФОТО, ВИДЕО)
В Лондоне за $16,8 млн продают три редких спорткара Aston Martin (ФОТО, ВИДЕО)
Распродажа тюрем: имущество львовской колонии продали в восемь раз дороже стартовой цены
Распродажа тюрем: имущество львовской колонии продали в восемь раз дороже стартовой цены
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Украинских киберспортсменов обвиняют в афере: что грозит талантливым новичкам?

  4. Украина может получить $3 млрд до конца 2021 года — J.P.Morgan

  5. Джітен В'яс: зростання попиту на візи — це сигнал зміцнення довіри в сфері подорожей

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...