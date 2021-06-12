На Sotheby's старейшую в мире филателистическую марку продали за $8,3 млн

Филателистическая компания Stanley Gibbons, которая считается старейшей в мире, приобрела на аукционе Sotheby's самую дорогую марку в мире.

Как сообщается на сайте компании, за марку "Британская Гвиана" компания заплатила 8,3 млн долларов.

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При этом, для покупки старейший в мире марки Stanley Gibbons взяла беспроцентный кредит от Phoenix S.G., которая является мажоритарным акционером компании.

"Эта покупка является новым и крайне важным шагом в возрождении старейшего в мире дилера почтовых марок", — заявил председатель совета директоров компании Гарри Уилсон.

Восьмиугольная марка напечатана в 1856 году и не имеет перфорации. В ее центре изображена шхуна с девизом колонии: "Даем и надеемся получить". Она была выпущена ограниченным тиражом в Британской Гвиане (ныне Гайана), когда в колонии возник дефицит марок, традиционно импортировавшихся из Англии.

Марки, подобные "Британской Гвиане", цена которых не превышала одного цента, чаще всего использовались для доставки газет, поэтому большинство из них выбрасывались, что и объясняет редкость лота.

Марку обнаружил в 1873 году 12-летний филателист родом из Шотландии, он нашел ее в бумагах дяди и подумал, что она может быть ценной. Мальчик продал находку за шесть шиллингов.

После этого марка неоднократно меняла владельца, постоянно поднимаясь в цене, пока на нее не обратил внимание барон Филипп фон Феррари. Он был заядлым филателистом и завещал свою обширную коллекцию "с гордостью и радостью своей немецкой родине".

В 1920 году у Берлинского почтового музея марки конфисковала Франция. деньги, вырученные на аукционе, ушли на уплату Германией репараций.

На тех торгах присутствовали король Англии Георг V и король Румынии Кароль II. Но в итоге "Британскую Гвиану" купил американский миллионер Артур Хинд.

Впоследствии марка вновь переходила от одного коллекционера к другому, включая, например, австралийского инженера Фредерика Смолла. Он скрывал марку ото всех, даже его жена не знала, что "Британской Гвианой" владел ее супруг.

В 1980 году марка была продана за рекордные 935 тысяч долларов эксцентричному миллионеру, спортсмену-любителю Джону Дюпону из США. Последним на данный момент владельцем марки был дизайнер Стюарт Вайцман.

В компании отмечают, что это единственный экземпляр марки, который сохранился до наших дней.

Марка будет выставлена во флагманском магазине Stanley Gibbons в Лондоне. Компания также намерена сделать ее доступной для широкой публики с помощью создания цифровой коллекции.

Напомним, 24 октября 2019 года на аукционе Sothebys в Лондоне бутылка шотландского виски The Macallan Fine and Rare 1926 года была продана за $1,92 млн.

В мае 2018 года на аукционе торгового дома Bonham в Гонконге продали бутылку 60-летнего шотландского виски Macallan за $1,1 млн.