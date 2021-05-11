На утепление домов ОСМД запросили более 5,2 млрд грн — Минрегион

По состоянию на 30 апреля текущего года, представители обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) подали 656 заявок на участие в программах Фонда энергоэффективности на общую сметную сумму более 5,2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины (Минрегион), 547 проектов из общего количества касаются комплексной термомодернизации.

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"Благодаря участию в программе "Энергодом" почти 58 тысяч семей вскоре почувствуют тепло и комфорт в домах и экономию в платежках, ведь средний ожидаемый уровень экономии энергии от внедрения проектов более 32%", — говорится в сообщении

При этом, как отмечают в министерстве, в 2021 года за четыре месяца ОСМД выплачено 42 млн грн, тогда как в прошлом году всего 2 млн грн.

В Минрегионе также напомнили, что в октябре прошлого года министерство привлекло 300 млн евро от Европейского инвестиционного банка для улучшения энергоэффективности 1000 общественных зданий, в том числе: школ, культурных центров, детских садов, больниц, админзданий.

Программа "Теплые кредиты" работает с 2014 года. Так, в 2014 — 2019 годах ею воспользовались 750 тысяч украинских семей. Частные инвестиции в энергоэффективность к тому времени составили около 8,3 млрд грн, из которых 3 млрд грн возвращено за счет программы.

Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году в Украине утеплят более тысячи жилых домов.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что только в одной столице около 80% многоэтажек нуждаются в срочном ремонте.