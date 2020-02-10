Фондовый рынок 30 минут назад

На Варшавской фондовой бирже акции украинских компаний резко пошли вверх

Наибольший рост показали акции компании "Овостар"

На Варшавской фондовой бирже акции украинских компаний резко пошли вверх На Варшавской фондовой бирже акции украинских компаний резко пошли вверх
Фото: Warszawa

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 31 января по 7 февраля повысился на 1,5%, или на 5,69 пункта, до 380,77 пункта после недельного снижения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают "Українськi Новини".

В начале указанного периода индекс составлял 375,08 пункта, в конце — 380,77 пункта.

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Наибольший рост показали акции компании "Овостар" (+6%), наибольшее падение — акции компании "Агротон" (-12%).

Напомним, котировки ВВП-варрантов (ценных бумаг) Украины, выпущенных в 2015 году, на международной бирже 16 января обновили исторический максимум и достигли 100,13% от номинала.

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Ранее стало известно, что китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) приобрела пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" в размере 49,9% уставного капитала. 

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