На Варшавской фондовой бирже акции украинских компаний резко пошли вверх

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 31 января по 7 февраля повысился на 1,5%, или на 5,69 пункта, до 380,77 пункта после недельного снижения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают "Українськi Новини".

В начале указанного периода индекс составлял 375,08 пункта, в конце — 380,77 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Овостар" (+6%), наибольшее падение — акции компании "Агротон" (-12%).

Напомним, котировки ВВП-варрантов (ценных бумаг) Украины, выпущенных в 2015 году, на международной бирже 16 января обновили исторический максимум и достигли 100,13% от номинала.

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Ранее стало известно, что китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) приобрела пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" в размере 49,9% уставного капитала.