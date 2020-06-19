На вторую вспышку коронавируса денег должно хватить — Счетная палата

Фонд борьбы с COVID-19 должен иметь достаточно денег для финансирования мероприятий по противодействию коронавирусу в случае новой вспышки заболевания в Украине.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Около 4 млрд грн сейчас использовано на борьбу с COVID. Меня волнует то, что у нас растет уровень заболеваемости, и сейчас мы уже средства Фонда перераспределяем на мероприятия прямо не связаны с противодействием короновирусу. Я понимаю. Но что будет дальше? Если нам придется бороться со второй волной пандемии? Поэтому Фонд должен быть готов к покрытию расходов на борьбу с коронавируса в будущем", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Пацкан напомнил, что на разработанном Счетной палатой дашборде можно в онлайн-режиме ознакомиться с информацией о ежедневные расходы на борьбу с COVID-19 (https://cutt.ly/kuURNxR).

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В системе отображается информация о более чем 60 тысяч платежей.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики хочет передать на выплату пенсий 15 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19.

Напомним, сегодня во время внеочередного заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине происходит начало второй или очередной волны заболеваемости COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован 921 новый случай COVID-19, что является рекордным показателем суточной заболеваемости с начала эпидемии в Украине.

По данным Минздрава, за вчерашний день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 19 человек. Всего с начала эпидемии в Украине от COVID-19 скончались 985 человек.

За это время 6 тысяч 33 пациента выздоровели. На сегодняшний день проведено 542 тысячи 247 тестирований методом ПЦР.