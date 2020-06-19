Финансы 1 час назад

На вторую вспышку коронавируса денег должно хватить — Счетная палата

На сегодняшний день на борьбу с коронавирусной инфекцией потрачено около 4 млрд грн

Фото: 5 канал Фото: 5 канал
Фото: 5 канал

Фонд борьбы с COVID-19 должен иметь достаточно денег для финансирования мероприятий по противодействию коронавирусу в случае новой вспышки заболевания в Украине.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Кратко и по делу в Telegram

"Около 4 млрд грн сейчас использовано на борьбу с COVID. Меня волнует то, что у нас растет уровень заболеваемости, и сейчас мы уже средства Фонда перераспределяем на мероприятия прямо не связаны с противодействием короновирусу. Я понимаю. Но что будет дальше? Если нам придется бороться со второй волной пандемии? Поэтому Фонд должен быть готов к покрытию расходов на борьбу с коронавируса в будущем", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Пацкан напомнил, что на разработанном Счетной палатой дашборде можно в онлайн-режиме ознакомиться с информацией о ежедневные расходы на борьбу с COVID-19 (https://cutt.ly/kuURNxR).

Читайте также:
В Минздраве не исключают введения жесткого карантина в некоторых регионах

В системе отображается информация о более чем 60 тысяч платежей.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики хочет передать на выплату пенсий 15 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19.

Напомним, сегодня во время внеочередного заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине происходит начало второй или очередной волны заболеваемости COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован 921 новый случай COVID-19, что является рекордным показателем суточной заболеваемости с начала эпидемии в Украине.

По данным Минздрава, за вчерашний день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 19 человек. Всего с начала эпидемии в Украине от COVID-19 скончались 985 человек.

За это время 6 тысяч 33 пациента выздоровели. На сегодняшний день проведено 542 тысячи 247 тестирований методом ПЦР.

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Минздраве не исключают введения жесткого карантина в некоторых регионах
В Минздраве не исключают введения жесткого карантина в некоторых регионах
Фонд гарантирования призывает вкладчиков банков-банкротов забрать свои деньги
Фонд гарантирования призывает вкладчиков банков-банкротов забрать свои деньги
В Украине начинается вторая волна заболеваемости COVID-19 — Шмыгаль
В Украине начинается вторая волна заболеваемости COVID-19 — Шмыгаль
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский назвал условия, при которых Авакова могут отправить в отставку

  3. Украина установила новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

  4. В Минздраве назвали поведение украинцев "карантинной анархией"

  5. НБУ меняет индекс стоимости денег на межбанковском рынке

Загрузка...