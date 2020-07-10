На выборах мэра Киева Столар поддержит Пальчевского — СМИ

Претендент на пост мэра Андрей Пальчевский не достиг соглашения с Игорем Смешко и его партией "Сила и честь", но заручился поддержкой Вадима Столара, которого называют серым кардиналом столицы.

Об этом говорится в статье "Союз не сложился. Как Пальчевский сбежал от Смешко к Столару", опубликованной изданием "Деловая столица".

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Журналисты указывают, что обсуждавшийся ранее союз Пальчевского и Смешко мог дать хороший результат. "Пальчевский — среди лидеров в рейтинге кандидатов в мэры Киева, а "СиЧ" в разных соцопросах имеет рейтинг, который лишь немного не дотягивает до проходных 5% в случае парламентских выборов", — отьмечается в материале "Деловой столицы".

Однако, по утверждению журналистов, союзу между двумя политиками помешали неразрешимые противоречия.

"Нежелание лидеров "Силы и Чести" критиковать президента Зеленского, которого Пальчевский критикует и довольно жестко; отсутствие роста рейтинга в случае объединения. Опять же, из-за существенных идеологических различий, которые мешают избирателю сформировать четкое мнение как о Пальчевском, так и о политсиле Смешко. В конце концов союз не состоялся", — говорится в статье.

По данным издания, в результате Пальчевский решился на союз с Вадимом Столаром, которого давно называют "серым кардиналом" Киева. Сейчас его оттеснили от прямого влияния на действующего мэра, отмечается в статье, но не от околополитических процессов в Киеве

"Как утверждают источники, за новым проектом Пальчевского может стоять именно Столар, которому выгодно иметь рейтингового кандидата на выборах мэра в столице. Такой кандидат, да еще и с хорошо подвешенным языком, способен одних политиков "размазать", другим, наоборот, "подмазать". А еще в случае выхода во второй тур, даже если разрыв с самым рейтинговым, Кличко, будет значительный, подобный выдвиженец все равно остается ценным "лотом" при политических торгах как с Банковой, так и с командой действующего мэра", — сообщает "Деловая столица".

Журналисты считают, что Пальчевскому может быть выгодно сотрудничество со Столаром, которое дает ему дополнительные медиаресурсы. Речь идет о городском телеканале Kyiv.live, о скором запуске которого сообщили в мае. А перспектива стать вторым на выборах мэра столицы вообще открывает перед кем-либо неплохие шансы вырасти до уровня политика, узнаваемого не только в Киеве.

Напомним, местные выборы по всей Украине должны пройти осенью 2020 года.