Нацбанк даст удаленный доступ в кредитный реестр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) планирует предоставить удаленный доступ к своему кредитному реестру.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в условиях карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19, этот шаг позволит заявителям — населению и юридическим лицам — получить информацию по кредитному реестру Нацбанка удобнее и быстрее.

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По информации Нацбанка, заявитель сможет получить информацию через запрос к поисковой системе кредитного реестра. Верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированного электронной подписи (КЭП).

Физлицо может подписать заявление на получение информации из кредитного реестра, которое подается в электронной форме, личной КЭП, юридическое лицо — квалифицированной электронной подписью своего руководителя.

При этом заявление на получение информации из кредитного реестра может предоставляться и на бумажных носителях. Лицо, получающее такую ​​информацию по доверенности, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего его полномочия.

В 2018 году Национальный банк создал централизованный Кредитный реестр. В реестре накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Передача банками в Кредитный реестр информации о должниках — физических лицах осуществляется в соответствии с законодательством Украины, в том числе с соблюдением требований Закона Украины "О защите персональных данных".

Заемщики, в отношении которых переданы данные в Кредитный реестр, также имеют право получать из этого реестра информацию о себе, и в случае несогласия с ее содержанием требовать внесения изменений в информации.

На сегодня в Кредитном регистре есть информация о более 75 тысячах должниках — физических (48 тысяч) и юридических (27 тысяч) лицах.

Система BankID НБУ позволяет осуществлять электронную дистанционную идентификацию физических лиц. С ее помощью пользователи могут безопасно получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

На сегодняшний день в системе доступно более 100 видов административных и коммерческих услуг. Система BankID насчитывает 38 участников: 15 банков (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-банк, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), OTP Bank, А-Банк, банк Альянс банк ФОРВАРД, банк "Пивденный", Кредобанк, Радабанк, Мотор-банк, банк "Восток", Идея банк) и 23 небанковские учреждения (порталы услуг).

Напомним, с 1 июля 2019 года начали работать в тестовом режиме новые требования регулятора к использованию банками информации из Кредитного реестра НБУ о недобросовестных заемщиках. Речь идет о тех заемщиках, которые находятся в Кредитном реестре НБУ.