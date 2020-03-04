Страхование и финуслуги 50 минут назад

Нацкомфинуслуг исключила из Госреестра две страховые и две финансовые компании

Решения приняты после рассмотрения заявлений страховщиков об исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений

Нацкомфинуслуг исключила из Госреестра две страховые и две финансовые компании Нацкомфинуслуг исключила из Госреестра две страховые и две финансовые компании
Фото: Интерфакс-Украина

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирования в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), приняла решение об исключении из Государственного реестра финансовых учреждений Украины страхового общества "Глобус" и страховой компании "Скiфiя".

Как сообщает пресс-служба регулятора, решения приняты после рассмотрения заявлений страховщиков об исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений Украины.

Ранее сообщалось, что распоряжением №262 от 6 февраля 2020 года аннулировала лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по оказанию финансовых услуг, выданные ЧАО "Страховая компания "Скiфiя".

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В соответствии с распоряжением Нацкомфинуслуг, у СК "Скифия" аннулированы 13 лицензий на обязательные виды страхования.

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Кроме этого, Нацкомфинуслуг также исключила из Госреестра ООО "Премиум Кредит" и ООО "Финансовая компания "Мереса".

Напомним, Нацкомфинуслуг за 2019 год закрыла 260 небанковских финансовых учреждений, что на 27,5% больше, чем годом ранее. 

 

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