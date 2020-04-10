Страхование и финуслуги 30 минут назад

Нацкомфинуслуг признала группу Easy Pay небанковской финансовой группой

Ответственным лицом небанковской группы определено ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом"

Нацкомфинуслуг признала группу Easy Pay небанковской финансовой группой Нацкомфинуслуг признала группу Easy Pay небанковской финансовой группой
Фото: Retailers

Вчера, 9 апреля, Нацкомфинуслуг признала ОДО "Финансовая компания "Абекор", ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом " и ООО "Финансовая компания "Украинские платежные системы" небанковской финансовой группой Easy Pay.

Как сообщает пресс-служба регулятора, ответственным лицом небанковской группы определено ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом".

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Сектору консолидированного надзора в течение пяти рабочих дней с даты принятия этого решения сообщить ответственному лицу о признании финансовой группы Easy Pay.

ОДО "Финансовая компания "Абекор" зарегистировано в 2014 году. Уставный капитал 5 млн грн.

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ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом " основано в 2007 году, специализируется на предоставление населению финансовых услуг.

Напомним, в январе платежная система EasyPay выпустила виртуальную платежную карту, которая привязана к номеру пользователя и его аккаунту в EasyPay.

Ранее Приватбанк и Visa запустили первую в Украине виртуальную платежную карту для предпринимателей и малого бизнеса "Ключ к счету". Ее можно оформить мгновенно без визита в банк и использовать для оплаты счетов, покупок и снятия наличных через "Приват24", мобильный банк Privat24 и цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay. 

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