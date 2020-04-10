Нацкомфинуслуг признала группу Easy Pay небанковской финансовой группой

Вчера, 9 апреля, Нацкомфинуслуг признала ОДО "Финансовая компания "Абекор", ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом " и ООО "Финансовая компания "Украинские платежные системы" небанковской финансовой группой Easy Pay.

Как сообщает пресс-служба регулятора, ответственным лицом небанковской группы определено ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом".

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Сектору консолидированного надзора в течение пяти рабочих дней с даты принятия этого решения сообщить ответственному лицу о признании финансовой группы Easy Pay.

ОДО "Финансовая компания "Абекор" зарегистировано в 2014 году. Уставный капитал 5 млн грн.

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ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом " основано в 2007 году, специализируется на предоставление населению финансовых услуг.

Напомним, в январе платежная система EasyPay выпустила виртуальную платежную карту, которая привязана к номеру пользователя и его аккаунту в EasyPay.

Ранее Приватбанк и Visa запустили первую в Украине виртуальную платежную карту для предпринимателей и малого бизнеса "Ключ к счету". Ее можно оформить мгновенно без визита в банк и использовать для оплаты счетов, покупок и снятия наличных через "Приват24", мобильный банк Privat24 и цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay.