Нацполиция дополнит дело по Гиркину на основании его интервью Гордону

Национальная полиция дополнит подозрение бывшему главарю боевиков "ДНР" Игорю Гиркину ("Стрелков") на основании данных, которые он озвучил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина".

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По его словам, Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым дополнит подозрение Игорю Гиркину в убийстве украинских граждан.

"Для меня было важно услышать, и это является доказательной базой — впервые подонок и террорист Гиркин назвал себя прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины", — заявил Геращенко.

Ранее Гордон уверял, что оба интервью он записал "в содружестве" со спецслужбами Украины, а "флешки из интервью уже в Гааге".

В то же время в СБУ говорят, что не работали с Гордоном в рамках этого интервью. Зато в Офисе генпрокурора назвали интервью "ценной информацией" и поблагодарили Гордона.

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Как известно, Игорь Гиркин был так называемым "министром обороны" боевиков "ДНР", а также признавал, что участвовал в аннексии Крыма. Также он является одним из обвиняемых по делу сбитого самолета Boeing рейса MH17 на Донбассе. Тогда Гиркин сразу написал в своих соцсетях, что боевики сбили "украинский самолет", но когда оказалось, что это пассажирский рейс, он удалил эти сообщения.

В середине 2019 года Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к крушению самолета. Среди них — Игорь Гиркин.