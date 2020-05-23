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Нацполиция дополнит дело по Гиркину на основании его интервью Гордону

Впервые террорист Гиркин назвал себя прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины

Игорь Гиркин во время интервью Дмитрию Гордону. Скриншот Игорь Гиркин во время интервью Дмитрию Гордону. Скриншот
Игорь Гиркин во время интервью Дмитрию Гордону. Скриншот

Национальная полиция дополнит подозрение бывшему главарю боевиков "ДНР" Игорю Гиркину ("Стрелков") на основании данных, которые он озвучил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина".

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По его словам, Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым дополнит подозрение Игорю Гиркину в убийстве украинских граждан.

"Для меня было важно услышать, и это является доказательной базой — впервые подонок и террорист Гиркин назвал себя прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины", — заявил Геращенко.

Ранее Гордон уверял, что оба интервью он записал "в содружестве" со спецслужбами Украины, а "флешки из интервью уже в Гааге".

В то же время в СБУ говорят, что не работали с Гордоном в рамках этого интервью. Зато в Офисе генпрокурора назвали интервью "ценной информацией" и поблагодарили Гордона.

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Как известно, Игорь Гиркин был так называемым "министром обороны" боевиков "ДНР", а также признавал, что участвовал в аннексии Крыма. Также он является одним из обвиняемых по делу сбитого самолета Boeing рейса MH17 на Донбассе. Тогда Гиркин сразу написал в своих соцсетях, что боевики сбили "украинский самолет", но когда оказалось, что это пассажирский рейс, он удалил эти сообщения.

В середине 2019 года Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к крушению самолета. Среди них — Игорь Гиркин.

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