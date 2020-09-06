Налоговики Тернопольщины незаконно "списали" 57 тонн спирта на 1 млн грн

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц главного управления фискальной службы в Тернопольской области в растрате конфискованного имущества.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовал сделку начальник управления финансовых расследований совместно с пятью сотрудниками, среди которых два начальника отделов. Все они входили в состав комиссии по распоряжению конфискованным имуществом.

По версии следствия, чиновники безосновательно передали частному обществу для уничтожения конфискованные в собственность государства 57 тонн этилового спирта и большое количество алкогольных напитков.

"Своими действиями они сознательно нарушили постановления суда, которыми решено передать эту продукцию соответствующим государственным предприятиям для технологической переработки. Деньги от реализации продуктов переработки должны были поступить в государственный бюджет", — отмечают в СБУ.

По заключению экспертов, стоимость только этилового спирта, противоправно переданного чиновниками на утилизацию, составляет более 1 млн грн.

Сейчас шести должностным лицам сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 части 2 статьи 382 и части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение сделки проводилось совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области.

Напомним, в апреле сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора блокировали финансирование терроризма путем масштабного изготовления и реализации алкогольной продукции.