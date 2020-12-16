Нардепы продлили срок работы на государственной службе

16 декабря 2020 года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 4096, который разрешает работать на государственной службе до 70 лет.

За этот проект закона проголосовали 300 народных избранников.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон Украины "О государственной службе" по поводу возможности повторного назначения на один год государственного служащего, который достиг пенсионного возраста, без обязательного проведения ежегодного конкурса.

В законопроект добавлен пункт, что в случае выхода госслужащего на пенсию или достижения им 65-летнего возраста, государственная служба прекращается, если иное не предусмотрено законом.

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При этом, госслужащий может быть оставлен на государственной службе по достижении 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается ежегодно, однако не более, чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Напомним, 18 декабря 2015 года тогдашний председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман подписал закон о государственной службе, который предусматривает реформу соответствующего сектора.

Закон, в частности, устанавливал, что на госслужбу не сможет поступить человек, достигший 65-летнего возраста.

Закон также предусматривал создание комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы из высшего корпуса государственной службы, которая будет по открытому конкурсу на прозрачной основе, онлайн отбирать высших государственных служащих категории "А".