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В мире 1 час назад

НАТО призвал Россию и Асада прекратить атаки в сирийской провинции Идлиб

Североатлантический альянс также призвал вернуться к соблюдению международного права и поддержать усилия ООН по нахождению устойчивого решения конфликта в Сирии

НАТО призвал Россию и Асада прекратить атаки в сирийской провинции Идлиб НАТО призвал Россию и Асада прекратить атаки в сирийской провинции Идлиб
Йенс Столтенберг. Фото: РБК

НАТО призвал Россию и режим Башара Асада прекратить атаки в сирийской провинции Идлиб в ответ на последнее обострение. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам внеочередного заседания Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Турция попросила НАТО о консультации на основании статьи 4 Североатлантического договора, которая предусматривает возможность просить союзников о консультации, если территориальная целостность и независимость поставлены под угрозу.

"Союзники осудили недавние атаки российских сил и режима Асада в провинции Идлиб. Мы призываем прекратить эти атаки, вернуться к соблюдению международного права и поддержать усилия ООН по нахождению устойчивого решения конфликта в Сирии", — заявил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что Турция является ценным союзником НАТО, который принимает миллионы беженцев из Сирии.

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"Сегодняшняя встреча — это явный знак солидарности с Турцией. Турция является ценным союзником НАТО, наиболее пострадавшим от ужасного конфликта в Сирии. НАТО продолжает поддерживать Турцию целым рядом мероприятий. В том числе и за счет усиления своей противовоздушной обороны. Это помогает Турции противостоять угрозе ракетных ударов со стороны Сирии", — заявил Столтенберг.

По его словам, союзники будут продолжать следить за развитием событий на юго-восточной границе НАТО и проводить тесные консультации.

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Ранее сообщалось, что Турция в качестве реакции на обострение ситуации в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.

Напомним, в сирийском Идлибе произошла эскалация боевых действий — 27 февраля 2020 года в результате авиаудара там погибли 33 турецких военных. Турецкие силы подверглись нападению со стороны сирийских правительственных войск (поддерживаемые Россией). В результате удара также есть раненые, некоторые в тяжелом состоянии.

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