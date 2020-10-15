НБУ аннулировал лицензии 8 страховых компаний Украины

Национальный банк Украины аннулировал все лицензии шести страховым компаниям на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, лицензий лишились страховые компании "Гарант-Система", "Кремень", "В И П", "Ингруппы", "Страховые гарантии", "Проксима".

Кроме того, 9 октября было принято решение об аннулировании всех лицензий СК "Запад-Резерв", а 25 сентября 2020 года — СК "Укрфинстрах" на основании поданных заявлений.

Отвечая на вопрос агентства о причинах и последствии для страхового рынка аннулирования лицензий СК "Кремень", поскольку компания занимала лидирующие позиции по сбору премий, в НБУ отметили, что страховщик обратился в Национальный банк с заявлением об аннулировании всех его лицензий по собственному желанию.

Известно, что объемы страховых премий СК "Кремень" в 2019 году составили почти 1,5 млрд грн, в I квартале-2020 — 242 млн грн. Однако компания практически не работала с физическими лицами (их доля в общем объеме премий в 2019 году составила лишь 0,25%).

Основным направлением деятельности СК "Кремень" было обслуживание юридических лиц и предоставление услуг по перестрахованию по добровольным видам страхования имущества, грузов и ответственности. Уровень выплат компании по этим видам в 2019 году составил 0,42%.

Указано также, что компания не была членом Моторно-транспортного (страхового) бюро Украины и Ядерного страхового пула. Согласно предоставленным показателям отчетности, СК "Кремень" придерживалась действующих нормативов. Жалоб потребителей на компанию к регулятору не поступало.

Как сообщалось, согласно данным Нацкомфинуслуг, часть полученных валовых премий в 2018 году передали в перестрахование, в частности, СК "Кремень" — валовые премии 2,223 млрд грн, передано перестраховщикам 2,121 млрд грн; СК "Проксима" — 2,094 млрд грн и 2,071 млрд грн соответственно, СК "Страховые гарантии" — 1,249 млрд грн и 1,226 млрд грн.

Напомним, за 7 месяцев 2020 года валовые страховые премии участников проекта Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) "Открытое страхование", которые осуществляют все виды страхования, кроме страхования жизни, составили 4,9 млрд грн.