НБУ вводит в обращение новые памятные монеты, в том числе в честь Василия Слипака (ФОТО)

Национальный банк Украины с 9 июня 2021 года вводит в обращение новые монеты, посвященные Евгению Коновальцу и украинскому наследию.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В частности, номинал серебряной памятной монеты, посвященной Коновальцю — 2 грн.

"Посвященная военному и политическому деятелю, личности, которая символизирует преемственность украинской национально-освободительной борьбы, — Евгению Михайловичу Коновальцу", — говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещены: на фоне калиновой ветви, которая обрамляет монету слева, — малый Государственный Герб Украины (вверху), справа от которого надпись УКРАИНА; по центру, на зеркальном фоне — фалеристический памятник времен освободительной борьбы в виде монограммы из двух букв "С", переплетенных ветвью калины, — награда "Стрелецкая Рада"; справа от которой — слова Е. Коновальца ... БУДЕМ / ИМЕТЬ СИЛУ, / ТОГДА ВЫЙДЕМ / ПОБЕДНО / ИЗ ТЯЖЕЛОГО ВРЕМЕНИ / И ПОЛУЧИМ / ВСЕ, ЧТО НАМ / НАДО и его факсимиле; внизу: номинал монеты — 2 гривни и год чеканки монеты — 2021; логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (слева от награды).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Евгения Коновальца, слева от которого надпись ОУН и стилизованный трезубец с мечом; справа надписи: ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛЕЦ (полукругом), годы жизни 1891 — 1938 (внизу).

Тираж — 35 тысяч штук.

Также с 9 июня Нацбанк вводит в обращение памятную монету "Спадок".

Указано, что серебряная монета "Спадок" посвящена раскрытию в художественно-образной манере народного искусства, явлений культуры, науки, быта, которые перешли нам в наследство от предыдущих поколений и представлены древним символом солнца, жизненной силы, эволюции Вселенной и жизни в целом, достоянием выдающейся универсальной ценности материальной и духовной культуры нашего народа и другими символами, закодированными на писанках, вышиванках и орнаментах.

Номинал памятной монеты — 10 грн, тираж — 4000 штук.

При этом на аверсе монеты размещены: вверху малый Государственный Герб Украины (позолоченный), над которым — год чеканки монеты — 2021; внизу полукругом надписи: УКРАИНА и 10 ГРИВЕНЬ; в центре изображено украшенную знаками-символами, оберегами, узорами спираль — многозначный символ эволюции Вселенной, развития, непрерывности, ритма дыхания и самой жизни.

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На реверсе монеты в окружении стилизованной растительности, символизирующей живописные пейзажи и украинские пейзажи, изображено казака Мамая (элемент отделки — позолота), который является своеобразным воплощением украинского характера, символом свободолюбия и бессмертие украинского народа. Казак держит стилизованное украинское небо, украинскую культуру, все многовековое наследие народа. Вверху размещена надпись НАСЛЕДСТВО.

Кроме того, с 21 июня Национальный банк выпускает памятную монету в честь выдающегося украинского оперного певца, погибшего на Донбассе бойца АТО, Героя Украины Василия Слипака.

Известно, что монету уже можно заказать онлайн. Ее выпустят тиражом в 35 тысяч штук.

Напомним, украинский оперный певец Василий Слипак, который служил в ДУК "Правый сектор", погиб от пули снайпера в районе Луганского 29 июня 2016 года.

О Слипаке снят фильм "Миф". Слипак долго жил и выступал во Франции. Во время Евромайдана он волонтерил в Париже, а затем отправился воевать за суверенитет Украины на Донбасс, где погиб.

В феврале 2017 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко Слипаку было присвоено звание Герой Украины посмертно.

Как сообщалось, за 2020 год объем наличных в обращении вырос на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Напомним, осенью 2020 года были выведены из обращения монеты номиналом 25 копеек, а также все банкноты гривни старых образцов, введенные до 2003 года.