В Украине цены на подсолнечник падают на фоне низкой конкуренции между перерабатывающими заводами

В Украине снижаются закупочные цены на подсолнечник. Спрос на сырье начал падать из-за того, что перерабатывающие заводы останавливаются на плановую профилактику и подготовку мощностей к новому сезону рапса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Как отмечают аналитики, сокращение количества активных покупателей привело к падению цен, которое может продолжаться в июне. За прошлую неделю закупочная стоимость подсолнечника с показателем масличности 50% снизилась на 200–300 грн/т.

В настоящее время цены находятся в пределах 31300–33000 грн/т, что эквивалентно $630–$660/т без учета НДС. Перерабатывающие предприятия сформировали необходимые запасы сырья за счет мелких партий, потому они отказываются платить дополнительные премии поставщикам за большие объемы.

В то же время, прохладная погода с регулярными дождями в Украине и странах Европейского Союза положительно влияет на состояние посевов. Такие метеорологические условия способствуют формированию урожая подсолнечника и повышают продовольственный потенциал рапса. В результате ожидается увеличение общего предложения растительных масел нового урожая, что усугубит конкурентную борьбу за покупателей.

Цены на подсолнечное масло

На международном рынке цены на подсолнечное масло с поставкой в Индию оставались стабильными и составляли $1400–$1410/т (CIF Мумбаи). При этом экспортная стоимость российского подсолнечного масла выросла на $10/т до уровня $1300/т FOB. Цены на украинское подсолнечное масло выросли на $5–$10/т и зафиксировались на отметках $1330–$1335/т DAP в портах Черного моря.

Дальнейший рост цен на подсолнечник и масло в ближайшие месяцы ограничивается факторами конкуренции. Активные отгрузки подсолнечного масла из Аргентины увеличивают предложение на мировом рынке.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2026 году на уровне 83,6 млн. тонн. Для сравнения, по оценке экспертов ассоциации, в 2025 году аналогичный сбор составил 80 млн. тонн.