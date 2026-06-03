В Україні ціни на соняшник падають на тлі низької конкуренції між переробними заводами

В Україні знижуються закупівельні ціни на соняшник. Попит на сировину почав падати через те, що переробні заводи зупиняються на планову профілактику та підготовку потужностей до нового сезону ріпаку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Як зазначають аналітики, скорочення кількості активних покупців призвело до падіння цін, яке може тривати протягом червня. За минулий тиждень закупівельна вартість соняшнику з показником олійності 50% знизилася на 200–300 грн/т.

Наразі ціни перебувають у межах 31300–33000 грн/т, що еквівалентно $630–$660/т без урахування ПДВ. Переробні підприємства сформували необхідні запаси сировини за рахунок дрібних партій, тому вони відмовляються платити додаткові премії постачальникам за великі обсяги.

Водночас прохолодна погода з регулярними дощами в Україні та країнах Європейського Союзу позитивно впливає на стан посівів. Такі метеорологічні умови сприяють формуванню врожаю соняшнику та підвищують продовольчий потенціал ріпаку. У результаті очікується збільшення загальної пропозиції рослинних олій нового врожаю, що посилить конкурентну боротьбу за покупців.

Ціни на соняшникову олію

На міжнародному ринку ціни на соняшникову олію з постачанням в Індію залишалися стабільними та становили $1400–$1410/т (CIF Мумбаї). При цьому експортна вартість російської соняшникової олії зросла на $10/т до рівня $1300/т FOB. Ціни на українську соняшникову олію збільшилися на $5–$10/т і зафіксувалися на позначках $1330–$1335/т DAP у портах Чорного моря.

Подальше зростання цін на олію та соняшник у найближчі місяці обмежується чинниками конкуренції. Активні відвантаження соняшникової олії з Аргентини збільшують пропозицію на світовому ринку.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує врожай зернових та олійних культур в Україні у 2026 році на рівні 83,6 млн тонн. Для порівняння, за оцінкою експертів асоціації, у 2025 році аналогічний збір склав 80 млн тонн.