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Валюта 1 час назад

НБУ выкупил на межбанке 858,3 млн долларов за неделю — это рекорд с 2019 года

Более крупная сумма была после решения Стокгольмского арбитража по газу

Доллары. Фото: pixabay.com Доллары. Фото: pixabay.com
Доллары. Фото: pixabay.com

С 8 по 12 ноября 2021 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 858,3 млн долларов, при этом продаж он не совершал, сообщает пресс-служба финучреждения.

Это сумма стал рекордной с 2019 года — тогда НБУ сделал крупную покупку части валюты, которую "Нафтогаз" получил от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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Причем НБУ с 1 августа до конца 2021 года снизил с 20 млн до 5 млн долларов плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанке для пополнения международных резервов.

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В Нацбанке отмечают улучшение ситуации на валютном рынке в этом году, в результате чего увеличивается его способность к самосбалансированию.

Ранее сообщалось, что в украинских банках стремительно растут ипотечные и корпоративные кредиты.

Напомним, два финучреждения обратились в суд из-за штрафов, которые наложены Нацбанком.

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