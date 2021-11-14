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Банки 1 час назад

Украинские банки бьют рекорды по темпам роста ипотечных и корпоративных кредитов — НБУ

Прибыль банковского сектора за ІІІ квартал выросла в годовом исчислении в полтора раза

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

В ІІІ квартале 2021 года банковский сектор Украины рекордно ускорил рост кредитования, что наиболее проявилось в корпоративном и ипотечном сегментах.

Как говорится в очередном Обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком Украины (НБУ), за этот период положительная динамика привлечения средств клиентов сохраняется, хоть и замедлилась, а уровень долларизации депозитов уменьшился.

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По данным НБУ, прибыль сектора за ІІІ квартал выросла в годовом исчислении в полтора раза. Темпы годового роста чистого процентного дохода были самыми высокими за десятилетия. Чистый комиссионный доход продолжал расти высокими темпами.

В то же время, как отмечает пресс-служба регулятора, отчисления в резервы под кредиты сократились в годовом исчислении почти вдвое. Текущее состояние сектора свидетельствует о готовности банков к дальнейшему внедрению ранее запланированных требований к капиталу. 

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В НБУ отмечают, что активы банков растут благодаря оживлению кредитования.

Так, чистые активы банков выросли в результате оживления кредитования клиентов при одновременном уменьшении вложений в ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма — Delo.ua) и депозитных сертификатов НБУ. Рост за квартал чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте составил 13,1%.

В годовом исчислении прирост превысил 40%. Темпы роста кредитов населению в годовом исчислении ускорились до 31,2% по сравнению с предыдущим кварталом и превысили докризисный уровень.

Ипотечные кредиты сохраняют опережающую динамику по сравнению с потребительским кредитованием — более 16% за квартал и +54,5%. Доля неработающих кредитов за квартал снизилась на 3,9 процентных пунктов до 33,3% благодаря наибольшему в текущем году списанию неработающих активов и ускорению кредитования.

При этом, по данным регулятора, за три месяца гривневые сбережения населения сезонно сократились.

В частности, ІІІ квартале объем депозитов населения в гривне снизился на 1,4%, преимущественно за счет средств по требованию в результате сезонного увеличения потребительских расходов. В годовом исчислении объем гривневых средств физических лиц увеличился на 15%. Средства бизнес-клиентов в национальной валюте выросли на 6,9% за квартал и на 28,1%.

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Что касается прибыли банковского сектора, то она за ІІІ квартал составила 21,3 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2020 года. За девять месяцев прибыль сектора составила 51,4 млрд грн. Это более высокий объем, чем в соответствующем периоде докризисного 2019 года.

Факторами прибыльности являются продолжающийся рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы. Текущая высокая доходность и имеющийся запас капитала позволят банкам без труда выполнить обновленные регуляторные требования к капиталу.

Напомним, Нацбанк с 1 октября ввел новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам. С этой даты прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию и операций процентного свопа.

Ранее Нацбанк расширил требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведению операций с ними во всех регионах страны.

Новые требования ввели для дальнейшего развития делегированной модели организации наличного обращения.

 

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