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Банки 1 час назад

Банки потратили большую часть рефинанса на покупку ОВГЗ — Данилишин

С апреля 2020 года банки перечислили на приобретение гособлигаций более 80 млрд грн

Нацбанк. Фото: Delo.ua Нацбанк. Фото: Delo.ua
Нацбанк. Фото: Delo.ua

Долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет, которые Национальный банк Украины (НБУ) предоставлял с мая 2020 года по сентябрь 2021 года, не помогли расширить кредитование экономики и были направлены банками преимущественно на покупку облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

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"Подавляющая часть полученного ресурса рефинансирования (+80 млрд грн с апреля 2020 г.) была направлена банками на покупку государственных ценных бумаг", — написал Данилишин.

По данным НБУ, всего было выдано 91,85 млрд грн долгосрочного рефинансирования: 48,54 млрд грн в 2020 году и 43,31 млрд грн — в 2021 году. До июля 2021 года это были пятилетние кредиты, а с июля 2021 года — трехлетние, которые суммарно составили 9,78 млрд грн.

"Ввиду более высоких ставок по ОВГЗ вложение избыточной ликвидности в государственные ЦБ позволило банкам зарабатывать на безрисковых финансовых инструментах, не увеличивая кредитование", — отметил Данилишин.

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Глава Совета НБУ считает, что это свидетельствует о необходимости коррекции стимулов и приоритетов работы национальной банковской системы.

Данилишин отметил, что в настоящее время возможности правительства финансировать дефицит госбюджета остаются ограниченными, а стоимость госзаимствований продолжает расти, в частности, средневзвешенная стоимость в гривне (12%) в сентябре была самой высокой с ноября 2019 года.

"Все вышеупомянутое требует действенной системы контроля и эффективного взаимодействия между Национальным банком и правительством, принятия скоординированных решений, соответствующих целям общегосударственной экономической политики", — резюмировал Данилишин.

Напомним, Нацбанк с 1 октября ввел новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам. С этой даты прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию и операций процентного свопа.

Ранее Нацбанк расширил требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведению операций с ними во всех регионах страны.

Новые требования ввели для дальнейшего развития делегированной модели организации наличного обращения.

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