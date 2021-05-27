"Не хотим новых преследований": организация Ходорковского прекращает свою работу в РФ

Общественная организация "Открытая Россия", которую связывают с российским бизнесменом, экс-главой корпорации ЮКОС Михаилом Ходорковским, полностью прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах.

Как сообщает "Коммерсант", об этом заявил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.

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По его словам, такое решение принято, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования.

"Все члены „Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования. Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", — заявил он.

Пивоваров добавил, что решение о самоликвидации "Открытой России" связано с поправками в закон о нежелательных организациях, которые рассматривает Госдума.

В свою очередь в Кремле считают, что ликвидация "Открытой России" совершенно не связана с зачисткой политического поля в России.

"Ну, политическое поле никоим образом у нас не ограничено "Открытой Россией". Наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля абсолютно. Политическое поле живет, развивается, кипит, естественно, в предвыборной кампании и так далее и тому подобное", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение о выплате 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа.

11 февраля 2016 года российское бюро Интерпола направило в головную организацию материалы для объявления в розыск бывшего главы ЮКОСа. На следующий день Интерпол отказался объявлять Ходорковского в розыск.

25 октября 2003 года Михаил Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве и других преступлениях. С учетом последующих обжалований общий срок заключения, назначенный судом, составил 10 лет и 10 месяцев.

12 ноября 2013 года Ходорковский, не признав своей вины, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами. 20 декабря 2013 года Путин подписал указ о помиловании.