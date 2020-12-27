"Не петь и не кричать" — в ЦОЗ рассказали, как не заразиться коронавирусом на Новый год

Лучший способ провести зимние праздники — это оставаться дома в семейном кругу, так как безопасность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 пока не исчезла.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины, передает "Новое время".

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Для тех, кто все же решил организовать вечеринку или пойти в гости, в Минздраве подготовили ряд советов, чтобы уменьшить риски распространения вируса:

– ограничьте количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. Старайтесь избегать прямого контакта с другими, как рукопожатия и объятия.

– по возможности празднуйте на открытом воздухе. Если же вечеринка будет проходить в помещении, не забывайте регулярно проветривать.

– просите гостей носить маски, кроме приемов пищи и питья. Следите, чтобы маска закрывала и нос и рот. Попросите гостей иметь запасные маски, или же приобретите самостоятельно, чтобы при необходимости дать их гостям.

– позаботьтесь, чтобы гости тщательно и часто мыли руки — покажите где ванная, обеспечьте достаточное количество мыла и одноразовых полотенец, антисептиков с содержанием не менее 60% спирта.

– призовите гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или громко говорить, чтобы их услышали.

– носите маску, когда готовите. По возможности ограничьте пребывание и скопления гостей в местах, где готовят пищу, например, на кухне или у гриля. Ограничьте количество людей, которые будут подавать блюда, и следите, чтобы при этом они были в маске.

– дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы совместного пользования в перерывах между использованием.

"Праздники важны, но ваше здоровье и здоровье ваших близких, особенно наиболее уязвимых, должно быть на первом месте", — отмечают в Минздраве.

Напомним, по состоянию на 27 декабря 2020 года в Украине зарегистрировано 6 113 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.