Неизвестный угрожал подорвать здание Кабмина, он задержан спецназом (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 4 августа, около 10:00 неизвестный мужчина прошел в здание Кабинета министров Украины и угрожал подорвать гранату. В результате спецоперации около 11:30 он был задержан.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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"В Киеве введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", — говорится в сообщении.

Издание "Страна.уа" сообщает со ссылкой на источник в МВД, что захвативший здание — сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар", ранее перенесший контузию. "Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната ненастоящая, у нас нет", — сказал собеседник издания.

Депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко подтвердил эту информацию. "Это наш ветеран… Но я не знаю, что там за ситуация. Может, нервный срыв. Он нормальный адекватный парень… Он инвалид войны", — написал он в комментариях к сообщению о происходящем в Кабмине.

По данным издания "Обозреватель", его зовут Владимир Прохнич. Он житель Ирпеня Киевской области.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге у здания Кабмина сообщил, что мужчина с гранатой был задержан.

"Полиция только что закончила специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет по нему решение", — сказал Клименко в среду журналистам.

При этом глава Нацполиции подчеркнул: "У него в руках была граната, боевая, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию".

Он добавил, что уголовное производство будет открыто по 4 статьям. Одна из них самая тяжелая — 147 Уголовного кодекса (захват заложников) и предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Клименко подтвердил, что задержанный принимал участие в Антитеррористической операции на востоке страны.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что уговорил сложить оружие ветерана его друг Василий. Министр подтвердил, что задержанный является сапером по воинской специальности и добавил, что ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

По данным Киевской городской прокуратуры, задержанному бывшему военнослужащему 43 года. У него изъяли боевую гранату. Производство зарегистрировано по статьям 341 (захват государственных зданий), 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), части 2 статьи 147 (захват заложников), и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием).

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