Несколько сотен задержанных: в России весь день протестуют сторонники Навального

21 апреля во многих городах России прошли акции поддержки оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии по обвинению в мошенничестве и хищении денег. 31 марта политик объявил голодовку, требуя обеспечить ему медицинскую помощь гражданского врача — он жаловался на сильные боли в спине и потерю чувствительности в ноге. Врачи Навального на основании переданной им информации заявляют, что на сегодняшний день состояние его здоровья крайне ухудшилось и он нуждается в дополнительных обследованиях.

С требованием обеспечить политика надлежащей помощью на улицы российских городов его сторонники вышли в день, когда президент РФ Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием Совету Федерации. Впрочем, оппозиционера в этом выступлении Путин не вспоминал.

Акции протеста сторонников Навального не были согласованы с российскими властями. Более того, как пишет BBC, возможно, это будет последняя массовая акция соратников Навального в легальном статусе, поскольку им грозит признание экстремистами по требованию прокуратуры.

Это грозит полной заморозкой политической и общественной деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) и штабов Навального, а главное, уголовными делами всем членам "экстремистской организации" только по факту работы в фонде или в одном из региональных штабов. Рискуют и волонтеры, и те, кто продолжит жертвовать структурам Навального деньги.

Сами акции протеста 21 апреля традиционно сопровождались задержаниями. По состоянию на 18.00, задержаны были 218 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

Более того, с самого утра российские правоохранители приходили домой к некоторым активным сторонникам Навального, а также к тем, кто зарегистрировался для участия в этой акции. В том числе была задержана и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Отметим, что по состоянию на 18.30, акции протеста в ряде городов России продолжаются. Очевидцы сообщают о том, что на местах сбора людей прибывают автозаки и поливальные машины.

Также митинги 21 апреля прошли не только в России, но и в США, Австралии, Южной Корее и других странах.

Напомним, что после отравления в Россию из Германии Навальный вернулся 17 января и сразу был задержан и арестован на 30 суток. Причем заседание суда прошло в отделении полиции в Химках. 23 января в десятках городов России прошли митинги с требованием освободить политика. 31 января они повторились во второй раз и сопровождались массовыми задержаниями их участников. В общей сложности за два протестных дня силовики "схватили" более 8 тысяч человек.

В то же время, как объясняло ранее Delo.ua, далеко не все участники акций протеста "За Навального" являются сторонниками оппозиционера. Значительная часть из них — люди, которые требуют изменений политической системы России, выступая против президента Владимира Путина. Для этой части протестующих Навальный, по сути, является не столько лидером, сколько символом злоупотреблений режима, который объединяет вокруг себя.

Подобная ситуация в соседних странах уже была — в Беларуси. Так, акции протеста, продолжающиеся там со дня президентских выборов 9 августа, направлены не столько на поддержку арестованного блогера и несостоявшегося кандидата в президенты Сергея Тихановского и его супруги Светланы, которая в итоге заменила его в избирательной гонке, а на противодействие режиму, выстроенному президентом Александром Лукашенко (повторную победу которого на выборах не признает ряд стран, в том числе и Украина).