Нестабильность из-за карантина побуждает фрилансеров возвращаться в штат

Абсолютное большинство фрилансеров из-за карантина готовы вернуться на постоянную работу в штат, однако с сохранением возможности работать удаленно. К такому выводу пришли аналитики платформы Freelancehunt в своем свежем исследовании.

Так, в июле 2020 года специалисты компании опросили 5782 пользователя платформы и выяснили, что 93% фрилансеров готовы перейти в штат, если им позволят работать из дома. При этом чуть меньше половины из них (44%) хотели бы оставить проекты на фрилансе в качестве подработки, а 37% готовы отказаться от заказов и уделять все время одному работодателю.

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В то же время предпочтения фрилансеров разделяются примерно поровну, когда речь заходит о работе в офисе: 53% исполнителей не против трудиться в кабинете, а 47% отказываются покидать дом. Основные причины, из-за которых фрилансеры не против уйти в офис — готовность работать там, где платят, и нестабильность заработка в текущем положении.

"Наиболее востребованными на рынке фриланса остаются специалисты, работающие в IT-сфере, маркетинге и смежных направлениях: продажи, дизайн, контент", — добавляет основатель Freelancehunt Олег Топчий.

По его словам, карантин показал, что удаленная работа тоже может быть эффективной, а потому в ближайшее время будет популярна модель, при которой часть сотрудников, которые необходимы на месте, работает в офисе, а другая категория штатных работников — на удаленке, а для временных и дополнительных проектов задействуют фрилансеров.

В связи с изменениями, вызванными карантином, и назревающими тенденциями на рынке платформа Freelancehunt запустила новый сервис, направленный на поиск сотрудников для постоянной работы. Теперь, помимо выбора проектных задач, исполнители смогут публиковать свои резюме, а заказчики — вакансии.

"Несмотря на развитие фриланса в Украине, гонорары исполнителей по некоторым позициям уменьшились, а нестабильность во время карантина показала преимущества работы в штате, — поясняет Топчий. — Теперь на одной платформе можно закрыть потребность в любом формате работы, например, найти маркетолога в офис, разработчика на постоянную удаленную работу или дизайнера на разовый проект".

Напомним, Freelancehunt — крупнейшая в Украине платформа, объединяющая заказчиков и исполнителей для выполнения проектов и поиска работы. Сервис был запущен в 2005 году. На сегодняшний день площадкой пользуются более 800 тысяч пользователей из Украины и зарубежья.