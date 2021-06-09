Николаевский суд оправдал экс-замглаву ОГА, под домом которого нашли туннели с золотом

Коллегия судей Центрального районного суда Николаева 8 июня вынесла оправдательный приговор бывшему первому заместителю председателя Николаевской обладминистрации Николаю Романчуку, обвинявшемуся в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса).

Как отмечается в сообщении суда, Романчука обвиняли в том, что через непосредственного исполнителя предложил руководителю ООО "Э." за взятку оказать влияние на принятие руководством и депутатами Николаевского облсовета решения о согласовании специальных разрешений на разработку промышленного месторождения известняка .

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В дальнейшем, согласно обвинительному акту, через непосредственных исполнителей Романчук получил взятку за влияние на принятие решения о разработке недр двумя траншами в сумме 10 тысяч и 80 тысяч долларов. В ходе судебного разбирательства Романчук виновным себя не признавал.

Исследовав материалы дела, коллегия судей пришла к выводу о ряде грубых нарушений органом досудебного следствия норм Уголовного процессуального кодекса, что привело к признанию ряда доказательств стороны обвинения, в частности материалов негласных следственных действий, недопустимыми, что лишило суд возможности использовать их при вынесении приговора.

В то же время установлено, что в ходе расследования были нарушены нормы подследственности и оно осуществлялось неуполномоченным органом. Суд пришел к выводу, что органом досудебного следствия не было доказано совершение уголовного преступления, в котором обвинялся Романчук.

С учетом исследованных доказательств судьи постановили признать Романчука невиновным и оправдать, отменив постановления о наложении ареста на имущество, изъятое в ходе обыска по месту жительства и работы, а также отменить избранную в отношении экс-чиновника меру пресечения в виде залога в сумме 512 тысяч грн.

Напомним, Романчука, имеющего звание Героя Украины, задержали с применением огнестрельного оружия в начале июня 2016 года. Правоохранители тогда сообщали, что у него дома нашли чемодан с 300 тысячами долларов и большим количеством ювелирных изделий.

Под самим же домом обнаружили сеть туннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом и столовым серебром. В сейфах также нашли "черную бухгалтерию", которая якобы доказывала проведение Романчуком коррупционных сделок. Сам тогдашний первый вице-губернатор заявлял, что деньги и золото он "заработал за 40 лет".

8 июня Приморский райсуд Одессы арестовал его Романчука с возможностью выхода под залог в 5,5 млн грн, который и был выплачен сыном чиновника спустя две недели. Уволили Романчука с занимаемой тогда должности лишь в октябре 2016 года. Напомним при этом, что до этого, с марта по июль 2014 года, он занимал более высокую должность — собственно, главы Николаевской ОГА.