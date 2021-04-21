НКЦБФР разработала стандарты корпоративного управления для участников финансовых рынков

20 апреля Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании одобрила проект Стандартов корпоративного управления в профессиональных участниках рынков капитала и организованных товарных рынках.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, проект состоит из шести разделов, в которых прописаны следующие нормы:

– распределение профессиональных участников по типам;

– требования к образованию и функционированию органа, ответственного за осуществление надзора;

– введено понятие "коллективной годности органа";

– требования к системе внутреннего контроля и особенности функционирования ее подразделений: комплаенс, управления рисками, внутреннего аудита;

– квалификационные и другие требования к лицам, обеспечивающих функционирование системы внутреннего контроля, в частности, требования к деловой репутации;

– требования по определению идентифицированного персонала профессионального участника, а именно лиц, деятельность которых оказывает существенное влияние на профиль рисков.

К тому же, предусмотрены нормы по установлению вознаграждения персонала профессионального участника и особенности ее определения для различных категорий идентифицированного персонала.

Эти особенности выплаты вознаграждения акциями или правами на акции, порядок раскрытия профессиональным участником информации о вознаграждении тому подобное.

Документ разработан с учетом норм Закона Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки", введенного Законом №738-IX, и предусматривает имплементацию норм ряда директив и регламентов Европейского Союза.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Этот документ является рамочным законом для всех финансовых услуг в Украине и определяет единые базовые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финуслуг и защиты прав потребителей.

Как сообщалось ранее, в феврале Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил советник руководителя Офиса президента Украины Руслан Магомедов.

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