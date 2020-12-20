Страхование и финуслуги 1 час назад

НКЦБФР утвердила проекты лицензирования товарных бирж

В НКЦБФР считают, что новые лицензионные условия существенно повысят уровень и качество деятельности товарных бирж на финансовом рынке

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

17 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на организованных товарных рынках и проект Порядка выдачи, приостановления действия и аннулирования таких лицензий.

Как сообщает пресс-служба регулятора, лицензионные условия вводятся в рамках реализации норм Закона Украины №738-ІХ по упрощению привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.

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Так, с 1 июля 2021 года товарные биржи имеют право работать исключительно при условии получения лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах.

Также установлено, что слова "товарная биржа" и производные от них разрешается использовать в названии только юридическим лицам, осуществляющим профессиональную деятельность на организованных товарных рынках.

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В НКЦБФР считают, что новые лицензионные условия существенно повысят уровень и качество деятельности товарных бирж на финансовом рынке. Это поможет создать площадки, которые будут прозрачно формировать цены на товары, производимые и потребляемые в Украине.

В проектах документов установлены требования, обязательные для выполнения при получении лицензии, перечень документов, представляемых заявителем для выдачи вышеуказанной лицензии, особенности сочетания такой деятельности с отдельными видами профессиональной деятельности на рынках капитала, перечень сведений, которые лицензиат подает в НКЦБФР во время производства деятельности по организации торговли продукцией, и порядок регистрации правил товарной бирже.

В частности, Нацкомиссия определила перечень требований, которым должен соответствовать заявитель для получения лицензии и лицензиат при осуществлении деятельности по организации торговли продукцией, относительно:

- структуры собственности;

- владельцев существенного участия;

- деловой репутации;

- размера первоначального, уставного и собственного капитала, порядка его определения;

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- технического и программного обеспечения;

- внутренних документов;

- раскрытие информации лицензиатом;

- помещения и тому подобное.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" № 738-IX, который Верховная Рада приняла 19 июня 2020 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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