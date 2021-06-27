НЛО создают угрозу национальной безопасности США — отчет Пентагона

В последнем отчете Пентагона говорится о 144 сообщениях о зафиксированных неопознанных летающих объектах с 2004 года, которые, кроме одного, остаются непонятными.

При этом в разведке США заявили, что НЛО создают угрозу национальной безопасности страны, указано в документе.

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Более того, не исключается возможность того, что объекты являются внеземными.

Как отмечается, Конгресс США потребовал отчета после того, как американские военные сообщили о многочисленных случаях объектов, которые видели хаотическое перемещение в небе.

Затем Пентагон создал в августе 2020 года оперативную группу "Неизвестные воздушные явления" для изучения отчетов. Работа группы заключалась в том, чтобы "выявлять, анализировать и каталогизировать" эти события, а также "получать представление" о природе и происхождении НЛО.

В документе подчеркивается, что неидентифицированные воздушные явления составляют "четкую проблему безопасности полетов и могут создать вызов национальной безопасности США".

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Сейчас рабочая группа "ищет новые пути увеличения сбора" отчетов и собирает больше информации, добавляя, что "дополнительное финансирование" может "дополнительно изучить темы, изложенные в этом отчете".

Ранее появился долгожданный правительственный отчет разведки США о неопознанных летающих объектах. Перед этим с такими объектами сталкивались военные летчики в США.

В докладе также не исключается возможность того, что летающие объекты, замеченные военными самолетами США, являются высокотехнологичными самолетами, разработанными другими странами.

Как сообщалось, специальная группа по изучению неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Министерстве обороны США раскроет часть собранных данных. Такие объекты появляются над американскими военными базами.