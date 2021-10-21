ОАСК рассмотрит иск компании Ахметова об отмене новых тарифов на грузоперевозки

В Окружном административном суде Киева 19 октября было начато производство по иску "Азовстали", входящей в группу "Метинвест" Рината Ахметова, об отмене решения Мининфраструктуры о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Как пишет директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, обращает на себя внимание тот факт, что рассмотрение иска будет проходить по упрощенной процедуре, не предусматривающей присутствие ответчика в суде.

"Чтобы легче понять, что такое упрощенное производство, представьте: вас обвинили, что вы не возвращаете кредит, который и не брали. Но вас в суд не вызвали, вашу позицию не слушали, а вы узнали об этом процессе только из решения суда, который уже прошел без вас", — объяснил политолог.

По его мнению, этот иск можно считать местью основного грузоотправителя, использующего мощности "Укрзализныци", как за увеличение тарифов, вступившее в силу 17 августа, так и за смену поставщика электроэнергии для УЗ. С недавнего времени "Укрзализныця", как пишет Быков, покупает энергию напрямую у "Энергоатома", а не через структуры Ахметова, что дает УЗ дополнительные 4 млрд грн экономии.

"Азовсталь" решила по-тихому обратиться в суд с сомнительной репутацией, чтобы УЗ потеряла минимум 12 млрд грн: 2 млрд грн в этом году и 10 в следующем. За эти деньги УЗ должна была ремонтировать пути и электрифицировать железную дорогу, чтобы вагоны на переворачивались и не сходили с рельсов", — пишет политолог.

К тому же, по его данным, повышение тарифов незначительно повлияло на конечную стоимость железной руды: "Доля транспортировки в общей стоимости железной руды выросла только с 2 до 3%".

В защиту действий Мининфраструктуры Быков приводит также сравнение украинских тарифов с европейскими: "После второй волны (с 1 января 2022 года) повышения тариф на перевозку той же железной руды в Украине составит $8,74. Для сравнения, в Польше тариф составляет $51,68, в Словакии $45 и даже в Румынии $25,17".

"Если суд примет решение в пользу "Азовстали", то стратегическое госпредприятие не получит необходимые инвестиции, а мы и дальше будем субсидировать одну финансово-промышленную группу вместо того, чтобы инвестировать в инфраструктуру", — делает вывод политолог.