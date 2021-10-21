Экономика 1 час назад

ОАСК рассмотрит иск компании Ахметова об отмене новых тарифов на грузоперевозки

Политолог считает подозрительным, что дело будет слушаться по упрощенной процедуре

ОАСК рассмотрит иск компании Ахметова об отмене новых тарифов на грузоперевозки ОАСК рассмотрит иск компании Ахметова об отмене новых тарифов на грузоперевозки

В Окружном административном суде Киева 19 октября было начато производство по иску "Азовстали", входящей в группу "Метинвест" Рината Ахметова, об отмене решения Мининфраструктуры о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Как пишет директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, обращает на себя внимание тот факт, что рассмотрение иска будет проходить по упрощенной процедуре, не предусматривающей присутствие ответчика в суде.

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"Чтобы легче понять, что такое упрощенное производство, представьте: вас обвинили, что вы не возвращаете кредит, который и не брали. Но вас в суд не вызвали, вашу позицию не слушали, а вы узнали об этом процессе только из решения суда, который уже прошел без вас", — объяснил политолог.

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По его мнению, этот иск можно считать местью основного грузоотправителя, использующего мощности "Укрзализныци", как за увеличение тарифов, вступившее в силу 17 августа, так и за смену поставщика электроэнергии для УЗ. С недавнего времени "Укрзализныця", как пишет Быков, покупает энергию напрямую у "Энергоатома", а не через структуры Ахметова, что дает УЗ дополнительные 4 млрд грн экономии.

"Азовсталь" решила по-тихому обратиться в суд с сомнительной репутацией, чтобы УЗ потеряла минимум 12 млрд грн: 2 млрд грн в этом году и 10 в следующем. За эти деньги УЗ должна была ремонтировать пути и электрифицировать железную дорогу, чтобы вагоны на переворачивались и не сходили с рельсов", — пишет политолог.

К тому же, по его данным, повышение тарифов незначительно повлияло на конечную стоимость железной руды: "Доля транспортировки в общей стоимости железной руды выросла только с 2 до 3%".

В защиту действий Мининфраструктуры Быков приводит также сравнение украинских тарифов с европейскими: "После второй волны (с 1 января 2022 года) повышения тариф на перевозку той же железной руды в Украине составит $8,74. Для сравнения, в Польше тариф составляет $51,68, в Словакии $45 и даже в Румынии $25,17".

"Если суд примет решение в пользу "Азовстали", то стратегическое госпредприятие не получит необходимые инвестиции, а мы и дальше будем субсидировать одну финансово-промышленную группу вместо того, чтобы инвестировать в инфраструктуру", — делает вывод политолог.

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