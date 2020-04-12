Обострение на Донбассе: погиб 1 военный ВСУ, еще 4 ранены

На Донбассе российские оккупационные войска 12 апреля обстреляли позиции Объединенных сил в Луганской области.

В результате обстрела один украинский военный погиб, а еще один — получил ранение, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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"Сегодня, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Несмотря на большой христианский праздник — Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил на Луганщине. К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего ранения получили 3 украинских военных.

Напомним, 15 марта сообщалось, что 5 военнослужащих операции Объединенных сил погибли и еще 16 получили ранения на востоке Украины в течение недели.