Происшествия 1 час назад

Одесские моряки отбили атаку пиратов в Касабланке

Никто из украинцев во время инцидента не пострадал

Порт Касабланки. Фото: pixabay.com Порт Касабланки. Фото: pixabay.com
Порт Касабланки. Фото: pixabay.com

В африканском порту Касабланка (Марокко) моряки из Одессы отбили атаку пиратов, которые напали на судно Viking Diamond, передает "УНИАН"

Член экипажа судна Николай Иващук написал об этом в Facebook в группу "Одесса как она есть". 

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Инцидент случился 1 января, во время разгрузки судна Viking Diamond, экипаж которого состоит из 20 одесситов.

"На судно напали пираты. 15 человек в масках и водолазных костюмах, с ножами и дубинками. В результате слаженной работы команды одесситов нападение удалось отбить, а подоспевшие военные смогли задержать часть нападавших", — написал в частности Иващук.

Так, по его словам, одесситам удалось обезвредить пиратов, но несколько злоумышленников сбежали.

Украинские моряки не пострадали.

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На размещенном Николаем Иващуком видео видно, как военные ведут задержанного пирата. 

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