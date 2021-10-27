Политика 50 минут назад

Офшоры Зеленского: у НАПК к декларации президента претензий нет

По итогам проведённой проверки декларации Владимира Зеленского не выявили признаков необоснованности активов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: пресс-служба ОП Президент Украины Владимир Зеленский Фото: пресс-служба ОП
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) не нашло конфликта интересов и признаков незаконного обогащения в декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2020 год.

Об этом говорится в результатах полной проверки декларации главы государства за 2020 год.

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Как сообщается, в ходе проверки в НАПК исследовали обоснованность неотражения в декларации за 2019 год здания в Италии стоимостью 88 млн 589 тыс. грн, владельцем которого является компания San Tommaso S.R.L.

В своих объяснениях для Нацагентства Владимир Зеленский пояснил, что он и члены его семьи до 20 мая 2019 года иногда отдыхали в этом доме, но начиная со второй половины 2019 года владелец дома использует его исключительно для сдачи в аренду. При этом президент предоставил НАПК копии выписки по недвижимости из электронного кадастра по состоянию на 9 октября 2020 года и выписки из реестра Торгово-промышленной палаты Комо-Лекко от 20 мая 2021 года.

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При этом Зеленский пояснил, что отметил в декларации, что его жена владеет компанией San Tommaso S.R.L., а потому не нужно декларировать недвижимость, принадлежащую этой компании.

Также НАПК во время проверки исследовала вопрос неотображения декларантом сведений о компании Malfex Multicapital Corp., зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских Островов, информацию о которой предоставили журналисты Слідство.Инфо.

В декларации президента указано, что его супруга Елена Зеленская является владельцем ООО Film Heritage Inc. При этом учредителем ООО Film Heritage Inc. является компания Aldorante Limited, 100% которой принадлежат Елене Зеленской.

В НАПК сообщают, что согласно трастовой декларации ООО Film Heritage Inc. был определен одним из реальных владельцев компании Maltex Multicapital Corp., которое имело 25% акций в этой компании, а номинальным владельцем была указана компания Daverga Limited.

"Трастовая декларация содержит информацию декларативного характера о распределении долей собственности между акционерами этой компании, среди которых указано общество с ограниченной ответственностью Film Heritage Inc. При этом установить срок действия этого документа, информацию о размерах и датах выплаты дивидендов во время проверки не удалось, поскольку на запросы НАПК не получили ответа от компетентных органов Британских Виргинских Островов и Белиза", — отмечают в НАПК.

Вместе с тем Владимир Зеленский предоставил НАПК копии писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp. об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc. в пользу Елены Зеленской.

При этом указанная в письмах информация не подтверждена первичными финансовыми документами этих компаний.

Владимир Зеленский прокомментировал в своих объяснениях для НАПК информацию, опубликованную журналистами по этим компаниям так: "Приведенный в сюжете документ не является финансовым или регистрационным, а является лишь общей информацией (анкета-опросник), которая подается регистратору раз в год каждой компанией, зарегистрированной по законодательству Британских Виргинских островов".

А также отметил, что компания Film Heritage Inc. указана в этой анкете-опроснике как вероятный контрагент, которому будут производиться платежи от компании Maltex Multicapital Corp., и любого упоминания о выплате дивидендов компании Film Heritage Inc. в этом документе нет".

Также в НАПК отметили, что по итогам проведённой проверки не выявили признаков необоснованности активов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.

Напомним, что накануне СМИ опубликовали информацию о практиках сокрытия бизнеса и имущества, которые ведут через офшоры сотни влиятельных людей со всего мира, включая 35 глав государств и более 300 видных чиновников, а также сотни миллиардеров и звезд.

Массив разнообразных данных был ранее "слит" Международному консорциуму журналистов-расследователей и затем полтора года анализировался более чем 600 журналистами из 117 стран.

В частности, "Слідство.Інфо", участвовавшее в этом с украинской стороны, указывает, что имеющиеся данные подтверждают информацию, звучавшую еще во время президентской кампании 2019 года, что офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в 2012-2016 годах получили от структур Коломойского 41 млн долларов. Отмечается, что перечисление происходило через кипрский филиал ПриватБанка.

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