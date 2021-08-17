Ограбил свой же банк на 300 млн: активисты выступили против кандидата на главу БЭБ Горбаля

Общественная организация "Суспільство майбутнього" обратилась к комиссии, отбирающей кандидатов на должность главы Бюро экономической безопасности, с требованием отклонить кандидатуру члена набсовета Национального банка Украины Василия Горбаля.

Свое заявление общественники опубликовали на своей странице в социальной сети Facebook.

"Назначение Василия Горбаля на должность в Бюро экономической безопасности — прямая угроза национальной безопасности Украины", — говорится в заявлении.

По данным и заявлению организации, экс-член политсовета Партии регионов Василий Горбаль, который ранее руководил Укргазбанком, а сейчас участвует в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности, вывел из собственного банка 300 млн гривен.

В сообщении говорится, что Укргазбанк, который принадлежал Василию Горбалю, выдал кредиты на сумму более 300 млн гривен и приобрел облигации "Украинской инвестиционной инжиниринговой компании" ("У.И.И.К."), 75% которой также принадлежали Горбалю.

"Эти деньги НИКОГДА не были возвращены в банк. А значит, вкладчики банка были ограблены на 300 млн гривен. Но это еще не все. Горбаль оставил людей, которые инвестировали в строительство жилья, без денег и без квартир. Инвесторы жилого комплекса "Silver Breeze" свое жилье от УИИК так и не получили. Компания сейчас — банкрот. Люди потеряли все свои деньги", — утверждают общественники.

Также эксперты рассказали, что у Горбаля как нардепа были помощники в парламенте, которые наличными получили 15 млн долларов в кредит в кассах Укргазбанка.

В организации также напомнили, что в 2016 году нардеп Михаил Головко направил депутатский запрос генпрокурору относительно хищения 3 млрд грн на рефинансирование Укргазбанка, однако ведомство ответило отпиской. Кроме того, по их данным, брат Василия Горбаля Олег через свою фирму "Голденстаилгруп" передал в залог Укргазбанку по кредитам помещения по улице Воздвиженской, 60-В в Киеве, но на самом деле к ним не имел никакого отношения. В результате этой махинации убытки Укргазбанка составили более 55 млн гривен.

"В то время, когда Укргазбанк несет огромные убытки, Василий Горбаль размещает на депозитный счет российского банка ВТБ 4 млн долларов. Происхождение этих средств неизвестно. Вероятно, это и есть те деньги, которые наличными получали его помощники", — отмечают общественники.

Также в сообщении говорится, что Горбаль много лет был одним из спонсоров Партии регионов, а также входил в близкое окружение Виктора Януковича и Николая Азарова.

"Мы обращаемся с данными фактами во все правоохранительные органы, в чью компетенцию входит расследование преступлений, совершенных Василием Горбалем, и надеемся на оперативное реагирование. Нахождение таких лиц, как Василий Горбаль, недопустимо ни на одной государственной должности. Мы надеемся, что представители Офиса президента раскроют и прекратят лоббирование Василия Горбаля на государственные должности отдельными представителями партии "Слуга народа" и отстранят экс-регионала на время следствия от должности советника Национального банка Украины. Мы просим отборочную комиссию в Бюро экономической безопасности ознакомиться с выше изложенным фактам и, по крайней мере, предложить Василию Горбалю добровольно пройти полиграф", — говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее против кандидатуры Василия Горбаля выступил и управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, который заподозрил Горбаля в отмывании денег.