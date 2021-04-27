Около четверти украинцев хотят проживать за рубежом — соцопрос

Около 23% взрослого населения Украины хотят сменить страну проживания.

Это следует из исследования, проведенного платформой для социологических и маркетинговых риалтайм исследований LibertyReport.ai, сообщает пресс-служба компании.

Интересно, что показатель желающих выехать из Украины среди мужчин и женщин почти идентичен: 24% и 22% соответственно.

Если говорить о географическом распределении респондентов, которые хотят сменить страну проживания, то здесь также все почти однородно: 21% на Западе, 24% на Юге, 23% на Востоке и 23% в Центральной Украине.

При этом важно отличие по возрасту респондентов. Так, в возрасте 18-29 лет — это 30% опрошенных, в возрасте 30-44 года — 29%, в возрасте 45-59 лет — 28%, а вот в возрасте 60+ лишь 8%. Предполагается, что это может быть связано с возможностью найти работу и привыкнуть к новым условиям существования, что с возрастом сделать сложнее.

Известно, что, кроме взрослого населения, были опрошены также 200 подростков 14-17 лет со всей Украины. Из них 35% хотят покинуть родную страну, что на 52% (12%) больше желающих уехать из Украины, чем среди взрослых. Среди опрошенных подростков положительно ответили 38% мужчин и 31% женщин.

Также стоит обратить внимание на географическое распределение. Интересно, что на Западе Украины, где исторически больше людей уезжают на заработки и постоянное место жительства за границу, только 20% подростков ответили, что также хотят сменить страну. В Центре этот показатель составляет 32%, на Юге — 41%, а вот на Востоке он является крупнейшим — 50%.

Эксперты считают, что такой результат на Востоке страны имеет несколько причин. Во-первых, конечно, это близость военного конфликта, который вызывает страх и тревогу. Во-вторых, на Востоке меньше людей уже имели опыт работы за границей, поэтому у подростков меньшее количество информации о трудностях такого выбора.

Как отмечается, в рамках исследования было проведено национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых украинцев — в возрасте 18+. Общее количество опрошенных — 1500 человек. Исследование проведено на платформе LibertyReport.AI, с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%.

Также на платформе LibertyReport.AI было проведено национальное исследование, результаты которого представляют мнение молодежи — украинцев в возрасте 14-17 лет по полу, региону и типу проживания. Общее количество опрошенных — 200 человек. Исследование проведено с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 6,9%.

Социсследование было выполнено по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера".

Напомним, 85% граждан Украины считают себя патриотами своей страны, но при этом, 12% придерживаются противоположных взглядов.