Общество 40 минут назад

Большинство украинцев считают себя патриотами — соцопрос

Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, но относительно больше среди старших респондентов

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

85% граждан Украины считают себя патриотами своей страны, но при этом, 12% придерживаются противоположных взглядов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10 — 12 октября 2020 года, передает "Громадське".

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Как отмечает издание, патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, но относительно больше среди старших респондентов.

59% опрошенных заявили, что в случае угрозы готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Относительно больше таких людей среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.

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Для сравнения в 2019 году о такой готовности заявляли 56% опрошенных, в 2017% — 54%, в 2012 — 33%.

69% опрошенных положительно относятся к тому, что 14 октября официально признано государственным праздником — Днем защитника Украины, 23% — нейтрально и лишь 5% — отрицательно. Лучше всего этот праздник воспринимают жители запада и центра страны.

Опрос проводился среди 2000 совершеннолетних украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Это были телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, подавляющее большинство украинцев (65%) считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Только 23% согласны с нынешним курсом страны.

 

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