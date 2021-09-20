"Октагон-Аутдор": участники рынка и общество поддержали нас в борьбе с рейдерами из СБУ

Открытая поддержка патриотических организаций, всеукраинских профильных ассоциаций, партнеров и даже конкурентов является важным фактом в отстаивании честного имени и деловой репутации компании "Октагон-Аутдор", которая столкнулась "с безосновательными обвинениями и рейдерством со стороны государственного органа — СБУ", заявили на официальной Фейсбук-странице компании.

Компания "Октагон-Аутдор", являющаяся одним из крупнейших операторов наружной рекламы в Украине, давно получила признание авторитетных организаций и учреждений из разных городов. Среди них "объединение участников АТО "Украинцы Вместе", ОО "Сердца киборгов", UNICEF, Министерство обороны Украины, СБУ (!), Национальная гвардия Украины и много государственных и общественных организаций, иностранных посольств и представительств. Ведь на протяжении 25 лет мы были и остаемся надежными партнерами в размещении социальной рекламы и общественно значимой информации. Ежегодно — десятки социальных кампаний, сотни выделенных нами бесплатных рекламных плоскостей", констатируют в "Октагон-Аутдор".

Компания отмечает, что "наилучшим доказательством проукраинской позиции являются дела, которые говорят сами за себя. Ведь с 2014 года "Октагон-Аутдор" разместила более тысячи бордов и ситилайтов с сюжетами в поддержку патриотического воспитания и воинов АТО. Мы чтим память Героев Небесной Сотни на наших информационных носителях. На сотнях наших плоскостей бесплатно были размещены сюжеты, посвященные трагедии Голодомора, памяти Героев Крут, депортации крымских татар и историческим фигурам, которые строили украинское государство", говорится в заявлении компании.

Владельцем компании является гражданин Европейского Союза. "Европейские ценности и патриотизм всегда были и остаются нашим ориентиром. И это подтверждено всей нашей деятельностью. Именно поэтому абсурдными являются обвинения в якобы сотрудничестве с сепаратистами и фейки относительно терроризма", — отмечают в "Октагон-Аутдор".

СПРАВКА

Компания "Октагон-Аутдор", которая является одним из крупнейших операторов внешней рекламы в Украине, недавно заявила о рейдерской атаке с использованием недобропорядочных сотрудников СБУ. Компания отрицает упреки в якобы сотрудничестве с сепаратистами так называемых Л/ДНР и обратилась к президенту, премьер-министру, председателю СБУ и генеральному прокурору касательно фальсификации обвинений в терроризме.

О том, что СБУ может помогать в захвате "Октагон-Аутдор" депутату ВР Вадиму Столару, писали СМИ, ссылаясь на политических экспертов. Они связывают попытку рейдерского захвата крупного оператора внешней рекламы с приближением выборов, также звучали версии о заинтересованности некоторых представителей власти. Ведь 4600 рекламных плоскостей, которые принадлежат компании "Октагон-Аутдор" в 37 городах Украины, могут стать бесплатным ресурсом в избирательной кампании, о приближении которой говорят политологи. В свою очередь авторитетные отраслевые организации, такие как Ассоциация операторов внешней рекламы и Всеукраинская рекламная коалиция, выступили в защиту компании "Октагон-Аутдор".