Экономика 1 час назад

Представители власти хотят к выборам захватить 4600 плоскостей "Октагон-Аутдор" — аналитик

Политэксперт напомнил высказывание президента Эстонии, не рекомендовавшей инвестировать в Украину

Политический аналитик Анатолий Октисюк Политический аналитик Анатолий Октисюк
Политический аналитик Анатолий Октисюк

У "наезда" СБУ на крупного оператора наружной рекламы "Октагон-Аутдор" могут быть политические причины — подготовка власти к досрочным парламентским выборам.

Об этом пишет на своей Фейсбук-странице политический аналитик Анатолий Октисюк.

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"В экспертных кругах циркулирует информация, что СБУ пришла с обысками в "Октагон" по указанию из высоких властных кабинетов. Цель — через громкие обвинения в терроризме захватить более 4600 информационных плоскостей, которыми обладает эта компания", — пишет эксперт. Он отмечает, что "во время выборов билборды стоят очень дорого, и наружная реклама является одним из основных расходов партий и кандидатов".

Анатолий Октисюк обращает внимание на то, что владельцем компании "Октагон-Аутдор" является гражданин ЕС, который "уже почувствовал на себе действие "инвестнянь" в лицах СБУ и власти. Также со стороны власти неоднократно вспоминают народного депутата от "ОПЗЖ" Вадима Столара как младшего партнера".

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Политический аналитик прогнозирует в связи с "наездом" на европейского инвестора еще один громкий инвестиционный скандал.

"Все мы хорошо помним заявление президента Эстонии, которая призвала европейский бизнес не инвестировать в Украину из-за того, что здесь забирают бизнес. А инвесторы не могут себя защитить в судах и правоохранительных органах", —  напомнил эксперт о кейсе эстонского бизнесмена, у которого рейдеры отобрали ТРЦ Sky Mall. Аналитик обращает особое внимание на то, что "правоохранительные органы выполняют политические заказы власти, и этот случай в очередной раз показывает необходимость ускорения реформы СБУ".

Эксперт напоминает, что СБУ инкриминирует "Октагон-Аутдор" тяжелую уголовную статью "терроризм", обвинив в якобы размещении рекламы российских оккупационных администраций в Крыму и ОРДЛО. Хотя компания указывает, что физически потеряла влияние на эти рекламные плоскости еще в 2014 году после аннексии этих территорий, а доказательствами СБУ являются фото из интернета.  

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