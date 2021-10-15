Общество 40 минут назад

Осенние каникулы в школах могут длиться почти месяц

Сейчас на стационарном лечении из-за коронавируса находятся 607 детей

Школьники уходят на каникулы с 18 октября Школьники уходят на каникулы с 18 октября
Школьники уходят на каникулы с 18 октября

Из-за ситуации с коронавирусом осенние каникулы в украинских школах начнутся раньше — с 18 октября. Однако в Министерстве здравоохранения Украины допускают, что дома ученики могут пробыть и 3 — 4 недели.

Такое заявление о перспективе вынужденного продления каникул в эфире Украинского радио сделал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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"Скорее всего они каникулы будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение 2 недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3 — 4 недели",– отметил Кузин.

Он добавил, что сейчас на стационарном лечении из-за коронавируса находятся 607 детей. А это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.

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Главный санитарный врач также отметил, что дети в последнее время более активно вовлекаются в эпидемический процесс, а большое количество классов закрывается из-за случая болезни у ребенка или учителя.

"Весь класс считается контактным и он закрывается на "условный" карантин", — пояснил Кузин. Поэтому следует принимать меры для предотвращения этого.

Напомним, что сначала школы должны были идти на недельные осенние каникулы с 25 октября. Однако 13 октября Минздрав рекомендовал перенести их начало на 18 октября. Минобразования это предложение поддержало.

В то же время в КГГА заявили, что дети во всех школах Киева пойдут на осенние каникулы по графику, то есть с 25 октября, ведь причин начинать их досрочно нет.

В то же время отправить школьников на каникулы раньше решили в Харькове, Виннице, Хмельницком, а также и в Ивано-Франковске, Херсоне, Кропивницком и Сумах.

Отметим, что на внеплановых заседаниях региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций регионы Украины объявляют чрезвычайную ситуацию техногенного характера из-за отсутствия отопления в школах, садиках и больницах.

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