"Причин нет": Киев отказался досрочно начинать школьные каникулы из-за Covid-19

Дети во всех школах Киева пойдут на осенние каникулы по графику — с 25 октября. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева болеет Covid-19 чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы", — заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

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По его словам, учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября будет вакцинировано практически 100% сотрудников школ.

Чиновник также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включено отопление, а за выходные к отоплению подключат все учебные заведения, которых в городе более 900. Таким образом, по его словам, в городе будут созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

Мондриевский добавил, что такой шаг — это в первую очередь забота об организации качественного образовательного процесса для школьников и поддержка тех семей, где у родителей нет возможности оставлять детей дома из-за необходимости ходить на работу.

В горадминистрации также напоминают, что согласно решению Кабинета министров образовательный процесс не должен останавливаться даже в тех регионах, которые попали в "красную" зону эпидопасности Covid-19, если в учебных заведениях привито 100% работников.

Напомним, что 12 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании поддержала предложение Министерства здравоохранения рекомендовать Министерству образования и науки обратиться в областные и Киевскую городскую администрации с предложением о переносе осенних каникул в учебных заведениях с 25 на 18 октября.