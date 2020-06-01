Остаток денег на едином казначейском счете Украины за месяц вырос почти вдвое

Остаток денег на едином казначейском счете украинского бюджета вырос почти вдвое в течение мая 2020 года.

По состоянию на 1 июня он составил 32,49 млрд грн, следует из оперативных данных на сайте Государственной казначейской службы.

В частности, по итогам мая остаток денег на главном бюджетном счете вырос на 14,86 млрд грн. В процентном соотношении рост остатков средств составил 84,3%.

При этом указано, что на данный момент остаток денег в бюджете Украины является самым большим в 2020 году.

Единый казначейский счет — это основной счет государства, с которого она осуществляет расчеты по своим расходам в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

По состоянию на 1 мая 2020 года на едином казначейском счете государства было 17,63 млрд грн, 1 апреля — 10,51 млрд грн, 1 марта — 17,181 млрд грн.

Также известно, что по состоянию на 1 февраля на едином казначейском счете было 12,066 млрд грн, а на 1 января — 17,547 млрд грн.

Напомним, в январе — апреле государственный бюджет 2020 года был сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.