Пандемия COVID-19 может привести к распространению психических болезней — ООН

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал руководство государств, гражданское общество и медицинские ведомства срочно обратить внимание на потребности ментального здоровья человечества.

По его словам, пандемия коронавируса обостряет психологические страдания людей, сообщает ТСН.

"После десятилетий недооценки и недофинансирования сервисов психического здоровья, пандемия COVID-19 наносит семьям и обществам дополнительный стресс. Скорбь от потери любимых людей, шок от потери работы, изоляции и ограничений передвижения, усложняет семейную динамику и создает неуверенность и даже страх в своем будущем", — отметил Гутерреш в видеообращении.

Глава ООН подчеркнул, что наиболее уязвимые слои — это медики, пожилые люди, подростки, молодежь, а также люди со склонностью к проблемам с ментальным здоровьем, а также те, кто оказался в конфликтных и кризисных ситуациях.

В ООН предрекают "длительное повышение количества и сложности случаев ментальных расстройств" и предупреждают, если не будут приняты меры, "это приведет к огромному кризису ментального здоровья и физического здоровья".

В организации призвали к созданию по всему миру сервисов быстрой психической и психологической поддержки как в течение пандемии, так и после нее, чтобы поддержать общество во время восстановления после коронавирусной эпидемии.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего ситуацию с распространением коронавируса, по данным на 13 мая, с момента начала пандемии в Европе были инфицированы более 1,6 млн человек (1 675 742), излечились почти 700 тысяч пациентов (685 246), от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 155 762 человека.

Напомним, 13 марта Еврокомиссия планировала представить план по постепенному открытию внутренних границ в ЕС.

Агентство dpa, в распоряжении которого находится черновик плана, сообщает, что тот предусматривает постепенное открытие границ, которое должно растянуться на несколько месяцев.