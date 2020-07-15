Пандемия Covid-19 стимулирует рост электронных платежей — СМИ

Пандемия Covid-19 ускорила развитие рынка цифровых платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с ростом на 6,5% до $20,3 трлн до конца года.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на отчет аналитической компании GlobalData, в странах, где традиционно популярны наличные расчеты (Индия, Индонезия, Тайвань, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа), заметно оживились бесконтактные цифровые расчеты.

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Ожидается, что совокупный объем цифровых платежей в регионе APAC достигнет $27,4 трлн к 2023 году.

"Нынешняя пандемия Covid-19 еще больше подчеркнула важность цифровых платежей среди потребителей. Хотя на большинстве азиатских рынков традиционно преобладают наличные денежные средства, в последние несколько лет наблюдается постепенный рост цифровых платежей", — прокомментировал аналитик по банковским операциям и платежам в GlobalData.

По его словам, постепенное ослабление карантинных ограничений и восстановление бизнеса приведут к неизбежному росту цифровых платежей в краткосрочной перспективе.

Напомним, за шесть месяцев 2020 года украинцы стали на треть активнее платить карточками и цифровыми кошельками.

По словам главы Направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгения Васильцова, за первое полугодие общий объем оплат картами и бесконтактными кошельками в сети POS-терминалов в торговых точках составил 142 млрд грн.

Это на 31% больше, чем за первое полугодие 2019 года (111 млрд грн)