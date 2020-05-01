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В мире 40 минут назад

Пандемия COVID-19: во всем мире заразились около 3,3 млн человек

США по-прежнему продолжают возглавлять список стран с наибольшим количеством заразившихся и умерших от коронавируса

Пандемия COVID-19: во всем мире заразились около 3,3 млн человек Пандемия COVID-19: во всем мире заразились около 3,3 млн человек
Фото: Wikipedia

Сегодня, 1 мая, по состоянию на 8:35 по киевскому времени, количество жертв коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 233 тысячи 405 человек, увеличившись за сутки на 5 тысяч 734 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского Медицинского университета имени Джона Хопкинса, который проводит мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

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Всего в мире, по данным университета, на 8:00 четверга насчитывалось 3 млн 257 тысяч 660 случаев инфицирования COVID-19.

К этому времени полностью излечились 1 млн 14 тысяч 809 человек.

США продолжают возглавлять список стран с наибольшим количеством заразившихся и умерших от коронавируса — к этому времени там зарегистрировано 1 млн 69 тысяч 826 инфицированных (63 тысяч 066 скончавшихся), Испании — 213 тысяч 435 (24 тысячи 543), Италии — 205 тысяч 463 (27 тысяч 967), Великобритании — 172 тысячи 481 (26 тысяч 771), Франции — 167 тысяч 299 (24 тысячи 376), Германии — 163 тысячи 009 (6 тысяч 623), Турции — 120 тысяч 204 (3 тысячи 174), России — 106 тысяч 498 (1 тысяча 073).

На сегодняшний день коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам, в Украине должно было быть 180 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, однако стремительного распространения не произошло и Украина перешла в фазу тихого плато.

Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано 10,4 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели.

 

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