Политика 8 минут назад

Перед введением санкций СНБО часть фигурантов переоформили бизнес на других людей — СМИ

Как говорится в расследовании Bihus.Info, информацию могли "сливать" представители власти

Совещание РНБО. Фото: Facebook Совещание РНБО. Фото: Facebook
Совещание РНБО. Фото: Facebook

Некоторые люди, на которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) наложил санкции как на контрабандистов и воров в законе, успели переписать часть своего бизнеса заранее, чтобы избежать ограничений.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, информацию могли "сливать" представители власти.

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По информации журналистов, перед тем, как президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против "топ-10 контрабандистов", фигурант списка Валерий Пересоляк днем ранее оформил свои строительные компании на других людей. Также свой бизнес продал Виктор Шерман.

Кроме этого, свои предприятия успел переписать фигурант второго списка санкций против контрабандистов Эдуарда Кукоба.

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Он успел "избавиться" от трех предприятий до подписания решения Зеленским. Другой бизнесмен Александр Черепинский "потерял бизнес" еще за несколько дней до объявления списка.

В Bihus.Info также считают, что были внесены изменения в список СНБО "воров в законе". Под санкции не попали Рустам и Руслан Джамбулатовы. Последний встречался перед смертью с покойным нардепом Антоном Поляковым.

Напомним, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести персональные санкции против десяти лиц, которые со ссылкой на данные спецслужб были объявлены крупнейшими контрабандистами Украины.

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Кроме Альперина и Еримичука, под ограничения попали следующие граждане: Иван Бокало, Владимир Дидух, Александр Кравченко, Юрий Кушнир, Валерий Пересоляк, Орест Фирманюк, Александр Чудаков, Виктор Шерман. 

3 апреля Зеленский своим указом ввел в действие это решение СНБО. 21 апреля Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против контрабандистов в Украине.

Кроме этого, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов с запретом на въезд в Украину и принудительным выдворением тех из них, кто в ней находится.

21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО.

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