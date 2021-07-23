Підвищення рівня фінансової грамотності стимулює розвиток економіки — Дмитро Ротар

Центр Біржових Технологій взяв участь у Get Business Festival, який проходив у Києві 14 липня 2021 року в Pochayna Event Hall. Представники різних галузей, власники та керівники бізнесу ділилися своїм успішним досвідом ведення бізнесу, трендами майбутнього, новими ідеями для покращення бізнес-клімату в Україні.

Для учасників фестивалю фахівці Центру Біржових Технологій провели серію персональних консультацій з портфельного інвестування, а фінансовий експерт і офіційний представник компанії ЦБТ Дмитро Ротар виступив із промовою в рамках панельної дискусії: "Як і де бізнесу шукати підтримку для переходу на новий рівень розвитку". Він розповів про фінансову та інвестиційну грамотність як інструмент розвитку бізнес-середовища в аспектах В2В і В2С.

Спікер ЦБТ зконцентрував увагу слухачів на впливі рівня фінансової грамотності українців на покращення стану економіки країни.

"Чим більшим стає охоплення фінансовою грамотністю, чим більше підвищується її рівень, тим більше створюється бізнесів, розширюються джерела інвестиційних і кредитних ресурсів, розвивається фінансова інфраструктура, а слід за ними і економіка країни" — запевнив представник Центру Біржових Технологій Дмитро Ротар.

На думку експерта, ключовою перешкодою на шляху економічного розвитку країни є в значній мірі відсутність довіри.

"За даними Національного банку України на початок 2021 року обсяг готівки в обігу поза банками досяг 515,7 млрд гривень, що на 34% більше рівня початку 2020 року. Така динаміка відображає ціну довіри населення і бізнесу до економіки" — поділився статистикою фінансовий експерт.

Дмитро Ротар зауважив, що значну роль у відтоку грошей з української економіки відіграє невизначеність економічних перспектив, неможливість розрахуватися за покупки карткою та нерозвиненість інструментів реального заощадження накопичень.

"У минулому році відтік прямих іноземних інвестицій з України склав $ 868 млн. До цього відтік інвестицій відбувався лише один раз за останні 20 років — в 2015 році. Така ситуація наочно демонструє недовіру і очікування погіршення економічної ситуації як з боку громадян, так і з боку компаній" — впевнений представник ЦБТ.

Серйозні побоювання у експерта компанії викликає і те, що найменший рівень фінансової грамотності виявлений у молоді до 24 років. Зростання фінансового шахрайства і безробіття є одними з головних наслідків відсутності корисних знань і навичок у сфері фінансів, попереджає він.

Також, експерт розповів про вплив фінансової грамотності на зниження рівня безробіття та підвищення доходів населення.

"Рівень безробіття в Україні в першому кварталі 2021 року досяг 10,5% або 1,8 млн осіб, що є рекордом з 2017 року. При цьому зайнятість впала за рік на 968 тисяч осіб, тобто країна втратила майже мільйон робочих місць. На цьому тлі необхідно розвивати підприємницькі навички українців, зокрема щодо ефективного управління особистими фінансами, демонструвати можливість створення власного бізнесу без величезних початкових вкладень, розвивати програми сприяння запуску нових малих бізнесів" — зауважив Дмитро Ротар.

Спікер впевнений, що основні зусилля повинні концентруватися не тільки в сфері підвищення навичок і знань українців про ефективне використання фінансових інструментів, а й створення з боку держави передбачуваного економічного середовища, привабливого для застосування цих навичок.