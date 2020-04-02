Почти половина украинцев поддерживает ужесточение карантина, — соцопрос КМИС

Большинство украинцев (57%) считает, что попытки власти бороться с экономическими последствиями карантина, вызванного эпидемией коронавирусной инфекциии — неуспешны.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 27 по 30 марта методом телефонных интервью. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

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Социологи отмечают, что 17% респондентов считают, что власть успешна в предотвращении возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса; 57% придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 17% прошедших опрос считают, что власть успешна в обеспечении доступности медицинских услуг для граждан. Не согласны с этим утверждением 70%.

Почти половина украинцев (49%) полагают, что ограничительные меры направленные на противодействие распространению коронавируса были приняты вовремя, 38% считают, что власть опоздала и еще 5% отмечают — ограничительные меры были предприняты преждевременно.

"43% опрошенных украинцев выступают за более жесткие меры обеспечения карантина, чем сейчас; 40% полагают, что принятые меры вполне адекватны ситуации; 9% придерживаются мнения, эти они должны быть менее жесткими и введено слишком много ненужных ограничений; 1% считает, что никаких ограничительных мер вообще не нужно", — резюмируют социологи.

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Напомним, что количество украинцев, которые видят в коронавирусной инфекции угрозу с начала карантина выросла на 14% — с 73% до 87%. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг", первая волна которых прошла 25-27 марта, а вторая — 28-30 марта.