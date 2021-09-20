Происшествия 1 час назад

Под Киевом полиция около часа догоняла пьяного водителя — тот отстреливался (ФОТО, ВИДЕО)

Оказалось, что ранее 33-летний нарушитель уже был судим за угрозу убийством

Фото здесь и далее: Нацполиция Фото здесь и далее: Нацполиция
Фото здесь и далее: Нацполиция

Под Киевом патрульная полиция около часа догоняла водителя, который был пьяным и отстреливался от правоохранителей из пистолета. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Там сообщили, что во время патрулирования Вышгорода сотрудники полиции заметили автомобиль Audi, который хаотично двигался по дороге.

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Машину удалось остановить, но потом водитель достал пистолет и направил его в сторону патрульных. После же нарушитель въехал в шлагбаум и попробовал сбежать.

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На требование остановиться водитель не реагировал, поэтому полиции пришлось продолжать преследование.

Во время погони тот создавал аварийные ситуации и отстреливался — всего правоохранители насчитали восемь выстрелов в сторону их служебного автомобиля.

Примерно через 40 минут автомобиль стрелка удалось заблокировать — задержали водителя уже в Печерском районе Киева.

Выяснилось, что 33-летний нарушитель был пьян, а ранее уже был судим за угрозу убийством. При этом у него было разрешение на оружие, а сам пистолет оказался с резиновыми пулями.

Водителя задержали, открыв по факту происшествия уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь правоохранителей. Если вину подозреваемого докажут, ему может грозить тюрьма на срок от 9 до 15 лет или даже пожизненное заключение.

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