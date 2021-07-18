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Под Киевом в урагане погибли два человека (ВИДЕО)

Люди погибли из-за падения деревьев

Под Киевом в урагане погибли два человека (ВИДЕО) Под Киевом в урагане погибли два человека (ВИДЕО)

17 июля в результате урагана, который произошел  в Вышгородском районе Киевской области, погибли два человека, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По информации ведомства, около 16:00 из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за падения деревьев в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека.

При этом, как отмечают в ГСЧС, один человек был госпитализирован в медучреждение.

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Спасатели убрали четыре поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Напомним, 27 июня прошлого года в Киеве из-за сильного дождя и шквального ветра образовались многочисленные пробки.

Кроме этого, ураганный ветер повалил на дорогах деревья, рекламные щиты и забор около метростроя на улице Межевой.

В ночь на 19 августа сильный ливень парализовал дороги в центре Киева рядом с Дворцом Спорта и ТЦ "Гулливер".

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