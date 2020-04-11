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Под Киевом задержали наркодилеров с "товаром" на 1,2 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

Пять молодых девушек и четыре парня в возрасте 18-24 лет изготавливали и хранили разного рода наркотики в Киеве и области

Под Киевом задержали наркодилеров с "товаром" на 1,2 млн грн (ФОТО, ВИДЕО) Под Киевом задержали наркодилеров с "товаром" на 1,2 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)
Изьятые

В Киевской области силовики задержали группу молодых наркодилеров и изъяли у них "товар" на сумму 1,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Указано, что 9 молодых людей изготавливали и хранили разного рода наркотики в Киеве и области.

"Задержали организованную преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом различных наркотических средств и психотропных веществ. Девять человек, пять молодых девушек и четыре парня, в возрасте 18-24 лет в период 2019-2020 годов на территории Киевской области и столицы незаконно изготавливали и хранили наркотические средства и психотропные вещества: "каннабис", "амфетамин" "ЛСД" и "экстази", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что правоохранители ликвидировали телеграм-канал, через который злоумышленники продавали наркотики.

По данным полиции, организатором преступной группы оказался 24-летний житель города Бровары, который предоставлял своим "помощникам" наркотики для реализации.

"При проведении 12 обысков полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств денежные средства, полученные преступным путем, мобильные телефоны, банковские карточки, через которые координировался наркотрафик. Также изъято 700 грамм "амфетамина", 1,5 кг "каннабиса", 30 таблеток "экстези" и 70 марок "ЛСД", — говорится в сообщении.

По данным силовиков, общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" оценивается в около 1,2 млн грн.

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Известно, что злоумышленникам объявили о подозрении, а пятерых фигурантов задержали. На данный момент следствие продолжается.

Ранее в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила транснациональную группировку, которая занималась контрабандой оптовых партий наркотических средств.

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